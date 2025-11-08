La semaine en Suisse

Les patrons de six grandes entreprises suisses ont participé à des discussions commerciales avec le président américain Donald Trump à Washington, dans le but d’obtenir une réduction des droits de douane de 39% sur les produits suisses entrant aux États-Unis.

La réunion s’est tenue à la Maison-Blanche en présence de Jean-Frédéric Dufour (Rolex), Diego Aponte (patron de l’armateur MSC), Johann Rupert (président du géant du luxe Richemont), Daniel Jaeggi (dirigeant de la multinationale du négoce de matières premières Mercuria), Marwan Shakarchi (directeur général de la raffinerie d’or MKS PAMP) et Alfred Gantner (de la société d’investissement zougoise Partners Group). Ils ont souligné qu’un accord commercial bilatéral renforcerait considérablement les échanges économiques, au bénéfice des deux pays.

La rencontre s’est déroulée «dans un esprit constructif» et a permis aux dirigeants suisses de «réaffirmer leur soutien aux discussions en cours» entre les deux gouvernements, ont-ils déclaré dans un communiqué. Les patrons ont précisé qu’ils n’avaient pas participé à des négociations directes avec le président.

«C’est une bonne chose que les chefs d’entreprises suisses fassent pression sur Trump, car placer des espoirs en la Cour suprême est illusoire», a écrit la Neue Zürcher Zeitung (NZZ) dans un éditorial publié jeudi. «L’économie ne peut pas compter sur la justice américaine. Si les juges annulent les droits de douane imposés par le président américain, il trouvera de nouvelles raisons d’utiliser son moyen de pression préféré.»