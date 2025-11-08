La semaine en Suisse
Chères Suissesses, chers Suisses de l’étranger,
Alors que le «dos argenté» Yeba a pris ses quartiers cette semaine dans l’enclos des gorilles du zoo de Bâle, d’autres mâles dominants – les dirigeants de six grandes entreprises suisses – se sont rendus à la Maison-Blanche pour tenter de convaincre le président américain Donald Trump qu’un accord commercial serait bénéfique pour les deux pays.
Dans cette sélection, nous abordons également les quatre objets sur lesquels le peuple suisse votera le 8 mars 2026, des projections climatiques inquiétantes pour la Suisse, ainsi que les risques auxquels on s’expose à ne pas apprendre une langue nationale – même lorsqu’on est chef étoilé dans l’un des meilleurs hôtels du pays.
Les patrons de six grandes entreprises suisses ont participé à des discussions commerciales avec le président américain Donald Trump à Washington, dans le but d’obtenir une réduction des droits de douane de 39% sur les produits suisses entrant aux États-Unis.
La réunion s’est tenue à la Maison-Blanche en présence de Jean-Frédéric Dufour (Rolex), Diego Aponte (patron de l’armateur MSC), Johann Rupert (président du géant du luxe Richemont), Daniel Jaeggi (dirigeant de la multinationale du négoce de matières premières Mercuria), Marwan Shakarchi (directeur général de la raffinerie d’or MKS PAMP) et Alfred Gantner (de la société d’investissement zougoise Partners Group). Ils ont souligné qu’un accord commercial bilatéral renforcerait considérablement les échanges économiques, au bénéfice des deux pays.
La rencontre s’est déroulée «dans un esprit constructif» et a permis aux dirigeants suisses de «réaffirmer leur soutien aux discussions en cours» entre les deux gouvernements, ont-ils déclaré dans un communiqué. Les patrons ont précisé qu’ils n’avaient pas participé à des négociations directes avec le président.
«C’est une bonne chose que les chefs d’entreprises suisses fassent pression sur Trump, car placer des espoirs en la Cour suprême est illusoire», a écrit la Neue Zürcher Zeitung (NZZ) dans un éditorial publié jeudi. «L’économie ne peut pas compter sur la justice américaine. Si les juges annulent les droits de douane imposés par le président américain, il trouvera de nouvelles raisons d’utiliser son moyen de pression préféré.»
Le climat en Suisse devient plus chaud, sec et imprévisible. Les températures pourraient en outre augmenter encore davantage que prévu, selon un rapport sur les scénarios climatiques pour le pays alpin.
Le dérèglement du climat est plus marqué en Suisse que le réchauffement climatique mondial moyen, ont indiqué mardi l’Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) et l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Alors que la température mondiale a augmenté de 1,3°C, le réchauffement par rapport à l’ère préindustrielle atteint déjà 2,9°C en Suisse.
D’après les calculs des scientifiques, si la planète se réchauffait de 3°C, la hausse atteindrait 4,9°C en Suisse.
Ces chiffres représentent une augmentation de 10 à 15% par rapport aux scénarios climatiques de 2018. Selon le rapport, ce réchauffement se traduira par davantage de vagues de chaleur, de sécheresses, de précipitations intenses et moins de neige.
«L’avenir climatique de la Suisse est sombre», a écrit mardi le site d’information Watson dans un article sur le «réalisme climatique». Cette approche part du principe que les efforts visant à limiter le changement climatique conformément aux objectifs internationaux ont peu de chances d’aboutir, et que les gouvernements devraient donc commencer à se préparer aux conséquences d’un monde plus chaud.
Le 8 mars 2026, les Suisses voteront sur quatre objets – trois initiatives et un référendum –, dont l’un concerne le financement de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), maison-mère de Swissinfo.
L’initiative «200 francs, ça suffit!», lancée par l’Union démocratique du centre (UDC, droite conservatrice), vise à abaisser le montant de la redevance audiovisuelle annuelle de 335 francs à 200 francs. Les entreprises devraient en outre en être totalement exemptées. Si l’initiative est rejetée, un contre-projet direct du gouvernement réduisant la redevance à 300 francs s’appliquera.
«Malgré ce contre-projet du ministre de la Communication Albert Rösti, l’initiative a ses chances dans les urnes», a écrit le Blick mercredi. «La SSR affronte une campagne dans des conditions compliquées: elle doit informer de manière équilibrée sur une initiative qui la restreindrait fortement.»
Les électeurs et électrices se prononceront également sur l’initiative sur le cash – qui veut garantir l’approvisionnement en argent liquide et l’utilisation du franc comme monnaie nationale – et sur l’initiative pour un fonds climat, qui obligerait les autorités à affecter des ressources à une approche globale de la lutte contre le changement climatique.
Enfin, une alliance a lancé un référendum contre l’introduction de l’imposition individuelle, estimant que cette réforme ne favoriserait pas l’égalité. Au contraire, selon elle, l’imposition individuelle alourdirait la charge fiscale des familles, des célibataires et de la classe moyenne, tandis que les couples à double revenu élevé en bénéficieraient.
Les sœurs jumelles Vilai et Virat Kanjan, deux des cheffes asiatiques les plus récompensées au monde, ont passé trois ans à cuisiner au complexe cinq étoiles du Bürgenstock, qui surplombe le lac des Quatre-Cantons. Mais leur niveau d’allemand jugé insuffisant à l’oral leur a valu l’ordre de quitter le pays.
«Nous avons quitté Spices [l’un des restaurants du Bürgenstock] parce que nous n’avons pas réussi l’examen d’allemand», a déclaré Virat Kanjan mardi à Nau.ch, précisant qu’elles étaient trop occupées par leur travail pour étudier la langue.
La Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration exige que les ressortissants et ressortissantes de pays tiers s’intègrent pour pouvoir séjourner en Suisse durant une période prolongée.
Mais lorsqu’une porte se ferme, une autre s’ouvre: les jumelles de 60 ans originaires de Bangkok ont déjà trouvé un nouveau poste au Schloss Elmau, en Bavière, où elles ont repris la cuisine du restaurant Fidelio.
La semaine prochaine
Si vous êtes à Berne à 11h11 ce mardi (le 11ᵉ jour du 11ᵉ mois), rendez-vous à la Käfigturm (la Tour des Prisons) pour assister à l’enfermement de l’ours du carnaval de la ville fédérale (il s’agit d’une personne déguisée en ours). Le carnaval bernois démarre exactement 111 jours plus tard, lorsque l’ours est réveillé par les tambours et libéré.
Ce programme est plutôt sage comparé à ce qui se passera également mardi, le jour de la Saint-Martin, dans la ville de Sursee en Suisse centrale. La tradition du Gansabhauet consiste à tenter de décapiter une oie morte suspendue à une corde, et cela les yeux bandés. Voici un guide que j’avais écrit il y a plusieurs années (en anglais) sur cinq coutumes suisses franchement bizarres, dont l’une est le Gansabhauet.
Et si, après tout cela, vous avez besoin d’un verre, le salon de la bière de Berne se tiendra vendredi et samedi au centre d’exposition BERNEXPO. L’occasion de déguster de nombreuses bières artisanales, de découvrir la culture régionale de la bière et d’en apprendre davantage sur les brasseries locales.
