Six grands patrons suisses à Washington pour parler avec Trump

Keystone-SDA

Les patrons de six grands groupes suisses ont participé aux discussions avec Donald Trump mardi à Washington. Ils ont "réaffirmé (leur) conviction qu’un accord commercial bilatéral renforcerait significativement (les) échanges économiques, au bénéfice des deux pays".

(Keystone-ATS) «Cette rencontre visait à souligner la robustesse et la pérennité des relations économiques» entre Berne et Washington, écrivent les six patrons dans une déclaration commune publiée mercredi soir.

Le texte est signé par les dirigeants de l’armateur MSC, Diego Aponte, de l’horloger Rolex, Jean-Frédéric Dufour, du géant du luxe genevois Richemont, Johann Rupert, du négociant en matières premières Mercuria, Daniel Jaeggi, du raffineur d’or MKS PAMP, Marwan Shakarchi, et de la société d’investissements zougoise Partners Group, Alfred Gantner.

La réunion a été menée «dans un esprit constructif» et a permis aux dirigeants helvétiques de «réitérer (leur) soutien aux dialogues en cours» entre les deux gouvernements. Les signataires précisent qu’ils n’ont «pris part à aucune négociation directe» avec le président américain.

Un compte rendu détaillé de leurs discussions a été transmis au Conseil fédéral et au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). «Cette initiative s’inscrit dans une démarche d’unité, reflétant la convergence des intérêts publics et privés en Suisse. En Suisse, nous savons nous rassembler face aux défis», souligne la déclaration.

Les six dirigeants d’entreprises promettent de «continuer à apporter (leur) soutien au gouvernement suisse dans ses efforts pour trouver une voie commune qui rende la Suisse plus forte et qui consolide la cohésion et l’unité qui fait la force de notre peuple et de notre pays».