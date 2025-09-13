La semaine en Suisse

Le président américain Donald Trump et le directeur général de Rolex, Jean-Frédéric Dufour, sortent de la loge Rolex à l’US Open de tennis, dimanche.

Pourquoi Donald Trump était-il dans la loge Rolex de l’US Open dimanche? Et pourquoi le ministre de l’Économie, Guy Parmelin, a-t-il convié mercredi Gianni Infantino, président de la FIFA, au Parlement?

Le gouvernement suisse, qui peine à obtenir une baisse des droits de douane de 39% imposés par le président américain, a-t-il décidé de jouer la carte Infantino? Pas de commentaire, a répondu le ministère de l’Économie à la SRF. Le département a seulement précisé que Guy Parmelin et Gianni Infantino se connaissent depuis longtemps et sont en contact régulier.

La rencontre tombe toutefois à un moment particulier: l’idée que le président de la FIFA, proche de Donald Trump, pourrait intercéder en faveur de la Suisse dans ce conflit douanier circule depuis plusieurs semaines. Guy Parmelin s’était envolé pour Washington le week-end précédent avec une «offre optimisée». Interrogé par la SRF sur l’issue des discussions, il s’est contenté de dire que les choses se sont déroulées «comme elles se sont déroulées».

Face à l’absence de progrès du côté du gouvernement, certaines entreprises suisses semblent prendre les devants. Dimanche, Donald Trump a assisté à la finale de l’US Open aux côtés de Jean-Frédéric Dufour, CEO de Rolex, dans la loge de l’horloger.

«Une invitation qui interpelle: pourquoi Rolex veut séduire Trump à l’US Open», a titré le site horloger Le Nouveau Réveil, établissant un lien direct avec les problèmes tarifaires suisses.