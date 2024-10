Le boom anachronique des pièces de 5 centimes

Parmi les pièces les moins populaires dans les portefeuilles suisses figure certainement celle de 5 centimes, qui, en raison de son manque de praticité, finit souvent oubliée dans un tiroir. Pourtant, le nombre de ces pièces en circulation a davantage augmenté ces dix dernières années que celui de toutes les autres pièces suisses.

Les Suisses aiment l’argent et ceux qui vivent dans la Confédération en ont beaucoup. Voilà deux clichés auxquels bon nombre de Suisses et Suissesses ont été confrontés. Sur le second stéréotype, il y aurait beaucoup à redire. Le premier, en revanche, semble correspondre à la réalité, surtout si l’on parle de l’amour de l’argent comme d’un objet en soi et, bien sûr, s’il s’agit de francs suisses.

En témoignent la façon dont chaque nouvelle série de billets fait l’objet d’un large débat et la minutie avec laquelle le site Internet de la Monnaie nationale, Swissmint, illustre les anecdotes et les faits diversLien externe liés à sa production.

Mais force est de constater que toutes les pièces et tous les billets ne jouissent pas de la même affection et de la même notoriété. Parmi les «stars» de la numismatique suisse figure certainement la pièce de 5 francs, sur laquelle est représenté le visage d’un berger (non, ce n’est pas Guillaume Tell) avec l’air suffisant de celui qui sait ce qu’il vaut. La pièce de 5 francs est également une pièce de taille presque exagérée, qui ne déparerait pas dans le coffre d’un pirate aux côtés des doublons d’or et qui, en groupe, peut mettre en difficulté même le portefeuille le plus volumineux.

Sans parler de l’aura mystique qui entoure le billet de 1000 francs, le billet de banque le plus précieux du monde. On en voit peu, mais les billets de 1000 représentent pas moins de 57% de la valeur de tous les billets de banque suisses en circulation. D’aucuns affirment que son existence facilite le blanchiment d’argent (une mallette remplie de billets de 1000 francs contient autant d’argent qu’environ cinq mallettes contenant des billets de 200 euros), mais les tentatives visant à l’abolir n’ont jamais abouti.

Il y a aussi l’atypique demi-franc. Attention: il ne s’agit pas de 50 centimes. La petite pièce est en effet gravée de l’inscription ½ Fr.

Même la pièce à première vue la moins spéciale, celle de 10 centimes, a gagné en notoriété en 2021, lorsqu’elle est entrée dans le Livre Guinness des records en tant que plus ancienne pièce originale en circulation. Elle est frappée de la même manière depuis 1879 et les premiers spécimens sont toujours utilisés.

Même les distributeurs n’en veulent pas

Mais il y a aussi elle, la pièce de 5 centimes. Malgré sa livrée dorée caractéristique, la pièce la moins chère de Suisse est probablement aussi la moins appréciée. La raison en est bien sûr son manque de praticité. Ces pièces ne sont pas acceptées par les distributeurs automatiques et les gens vous regardent d’un air mauvais si vous perdez leur temps à les compter dans la file d’attente de la caisse du supermarché. Les enfants l’apprécient pour sa couleur distinctive, mais guère plus.

Pourtant, il y en a actuellement 1,34 milliard en circulation, soit 25% de plus qu’il y a dix ans. Aucune autre monnaie suisse n’a connu une croissance aussi importante. Ce chiffre est surprenant, surtout à l’ère des paiements sans numéraire, mais il a une explication logique, lit-on dans un récent article de SRFLien externe.

Produite précisément parce qu’elle n’est pas pratique

Contrairement aux autres pièces, qui réintègrent facilement le circuit monétaire via les magasins, le triste destin des pièces de 5 centimes est de prendre la poussière dans un quelconque tiroir, entassées dans les bocaux des nombreux enfants collectionneurs ou extraites des poches des touristes en quête d’un souvenir peu encombrant. Bref, elles restent inertes quelque part.

C’est justement la raison pour laquelle elles doivent être remises en circulation. Cette année, Swissmint en produira 26 millions. Le coût de production d’une pièce en 2024 est de 4,8 centimes. Fait amusant: en 2023, ces coûts ont dépassé la valeur nominale, atteignant 6,9 centimes par pièce.

Vers un adieu aux pièces de 5 centimes?

Pour toutes les raisons susmentionnées, certains se réjouiraient de la suppression des pièces de 5 centimes.

Au niveau politique, cette question a été débattue pour la dernière fois il y a dix ans, lorsqu’une motion en ce sens a été déposée au Conseil national. Cette motion était soutenue par l’organisation faîtière de l’économie economiesuisse et les Chemins de fer fédéraux (CFF), mais combattue par les associations de protection des consommateurs qui craignaient un arrondissement des prix. La motion a finalement été rejetée.

Mais peut-être en reparlera-t-on bientôt, compte tenu également du fait qu’aujourd’hui, seuls 36% des transactions quotidiennes en Suisse sont encore effectuées en espèces, contre 70% en 2017.

Quoi qu’il en soit, compte tenu de la lenteur de la politique (qui a d’ailleurs peut-être des problèmes plus importants à régler) et de la résistance d’une partie du secteur commercial, les tiroirs des ménages suisses seront probablement encore longtemps remplis de pièces de 5 centimes.

