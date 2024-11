Lutte contre la pédocriminalité: entre prévention et punition, quel équilibre?

Les affaires récentes de chasse aux pédophiles remettent en avant la problématique de la prévention face à la pédocriminalité [image symbolique] Keystone/Christof Schuerpf

Pour combattre la pédocriminalité, la justice populaire se fait parfois radicale, à l’image de ces expéditions punitives menées par des mineurs tessinois contre des pédophiles. Mais la méthode a suscité la critique des autorités. Cette affaire remet surtout sur le devant de la scène la lutte contre la pédocriminalité, notamment la question de la prévention et/ou de la punition. Et vous, qu’en pensez-vous?

6 minutes

Partout en Europe, une certaine justice populaire s’est arrogé des droits concernant le traitement de personnes suspectées d’être pédophiles. Les individus qui pratiquent cette auto-justice outrepassent parfois de très loin la légitime défense, la dénonciation ou le dépôt de plainte: passages à tabac, humiliations, séquestrations, extorsions, violences, diffusion de lynchages sur les réseaux sociaux.

En Suisse, un cas tessinois a défrayé la chronique ces derniers mois. Une dizaine d’adolescents ont mené des expéditions punitives contre des individus suspectés d’être des pédophiles. Arrêtée au début du mois d’octobre par la police, la bande, menée par un garçon de 13 ans et comptant 18 mineurs sur les 19 individus inculpés, a été accusée de séquestration, extorsion et violence.

Mais un jeune a témoigné n’avoir à l’époque pas été entendu par les autorités. «On a essayé d’appeler la police pour un pédophile qui s’était enfui, mais malheureusement la police n’a rien fait». Et de nombreux autres jeunes Tessinois interrogés par la télévision publique italienne (RSI) semblent se rallier à la cause.

Regarder le reportage de la télévision publique tessinoise (RSI) sur les réactions des Tessinois à l’affaire des jeunes chasseurs de pédophiles:

Contenu externe

Des méthodes critiquées, même chez les chasseurs de pédocriminels

Cependant, en outre des autorités judiciaires tessinoises et des associations de protection de l’enfance, les méthodes de la bande de jeunes sont aussi critiquées par des chasseurs bénévoles mieux «installés» dans la lutte contre la pédocriminalité en ligne. Ces citoyens recommandent, lors de ce type d’enquêtes, de transmettre toute information à la police. C’est en tout cas l’habitude qu’a pris la Team Moore, un réseau francophone de «chasseurs de pédophiles», qui craint que les méthodes violentes des jeunes Tessinois ne portent préjudices à leur combat.

Voir l’interview de deux membres de la Team Moore, une Française et une Romande, au micro de la RTS:

Contenu externe

Mais là encore, certaines règles sont à suivre. Par exemple, en Suisse, la loi interdit d’enregistrer, de diffuser ou de mettre en circulation des images ou des vidéos représentant des actes sexuels impliquant des enfants. La loi ne fait pas de distinction formelle entre un pédophile qui effectuerait ce type d’opérations en vue d’assouvir ses penchants sexuels et un «chasseur de pédophiles» qui utiliserait ces contenus en guise d’appât. Dans les deux cas, c’est la détention, la diffusion ou la mise en circulation qui sont incriminées. Des sanctions peuvent être encourues.

Demande sociale de protection

Ce que révèle surtout le développement de ces enquêtes citoyennes et de ces «chasses aux pédophiles», qu’elles soient licites ou non, violentes ou non, c’est une véritable demande sociale de protection des mineurs face à la pédocriminalité.

Une demande qui a été en partie entendue par le Parlement. Six motions y ont été déposées en septembre. Les textes, plutôt similaires, émanent de conseillères nationales du PS, du PLR, du Centre, du PVL, du PEV et des Vert-e-s. Elles demandent que le Conseil fédéral propose des bases légales et un plan de mesures pour obliger les églises nationales, les écoles et les associations qui travaillent avec des enfants et des jeunes à appliquer des stratégies de protection et à effectuer des contrôles.

L’UDC s’y oppose, souhaitant miser sur les punitions pénales à l’encontre des abuseurs et des pédophiles. Les motionnaires défendent une perspective plus «préventive».

Le résumé de Gabriela Cabré sur les mesures de protection que veut prendre le Parlement contre les abus sexuels dans les organisations de jeunesse:

Contenu externe

Une prévention aussi auprès des pédophiles

Et un autre volet préventif se développe depuis quelques années. Interrogée par la radio publique alémanique SRF, la psychologue et psychothérapeute Fanny de Tribolet, directrice du Centre de prévention de la pédosexualité dans le canton de Zurich, invite les pédophiles conscients de leurs troubles à suivre des thérapies pour, en amont, éviter tout passage à l’acte, et ne jamais tomber dans la pédocriminalité ou la récidive.

Fanny de Tribolet revient aussi sur quelques idées reçues concernant la pédophilie et la pédocriminalité, qu’elle distingue clairement. Car, au sens strict, la «pédophilie» ne définit pas un statut de criminel qui est passé à l’acte, mais une attirance sexuelle pour les enfants et les adolescents, contrairement à la «pédocriminalité», qui implique un passage à l’acte.

Ecouter l’interview de Fanny de Tribolet, psychologue et psychothérapeute, directrice du Centre de prévention de la pédosexualité dans le canton de Zurich, pour la radio publique alémanique SRF:

Contenu externe

Et vous, qu’en pensez-vous?

Contenu externe

Témoignage d’un pédophile romanche

La télévision publique romanche a pu interviewer un jeune pédophile d’une trentaine d’années. Il raconte son parcours, ses pulsions, et quelles stratégies il adopte pour ne jamais tomber dans la pédocriminalité, pour ne jamais nuire à un enfant.

Regarder le témoignage d’un jeune pédophile des Grisons interrogé par la télévision publique romanche RTR:

Contenu externe