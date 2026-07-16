Photo du jour

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Le Festival international des échecs de Bienne fête sa 59e édition. Chaque année, le festival accueille les meilleures joueuses et meilleurs joueurs du monde, tout en restant ouvert aux amateurs et amatrices désireux de mesurer leurs talents aux échecs. 500 adeptes de ce sport y participent.

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