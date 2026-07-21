Photo du jour

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Les premiers festivaliers montent leurs tentes sur le camping du Paléo Festival à Nyon (canton de Vaud). Le plus grand festival de musique de Suisse romande ouvre ses portes ce mardi et accueillera jusqu’au 26 juillet une centaine d’artistes.

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