Pour le PDG de Stöckli, «Marco Odermatt fait partie de la famille»

Le champion du monde de super-G Marco Odermatt pose avec ses skis. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Mercredi dernier, un ski Stöckli est à nouveau monté sur le podium, dans les mains du descendeur Alexis Monney. Les championnats du monde de Saalbach se déroulent bien pour le fabricant suisse de skis. L’ambassadeur de la marque Marco Odermatt a aussi remporté une médaille, en or en super-G. Quelle est l’importance de ces succès pour les affaires? Marc Gläser, PDG de Stöckli, était l’invité de l’entretien du jour.

Interview menée par Simone Hulliger (SRF)

SRF News: Les tiroirs-caisses tintent-ils lorsque vos athlètes remportent des médailles?

Marc Gläser: Pas directement. Ce n’est pas comme si quelqu’un allait acheter un ski juste parce que Marco Odermatt a gagné l’or. L’achat de skis ne se fait pas spontanément, mais généralement de manière réfléchie et seulement lorsque les anciens skis ne conviennent plus. Pour nous, le sport de compétition est donc plutôt un élément stratégique. Grâce à la forte présence médiatique et aux émotions positives, l’idée que les skis Stöckli sont rapides et performants s’installe dans les esprits.

Vous investissez au total trois millions de francs par an, cela doit en valoir la peine…

Oui, et ces dernières années, cela a certainement aussi été le cas grâce à Marco Odermatt. Je qualifierais le «retour sur investissement» très bon, car Marco suscite un nombre incroyable d’émotions, en Suisse, mais aussi dans le monde entier dans l’industrie du ski.

Vous avez plafonné les primes de réussite chez Marc Odermatt pour que cela ne coûte pas trop cher!

C’est vrai! L’année dernière, il a atteint le plafond, c’était d’ailleurs une année record. Cette année, il n’est plus aussi sûr de l’atteindre, mais ce sera probablement le cas. Il s’avère que ses succès ne vont pas de soi. En slalom géant et en super-G, il reste pour moi clairement le meilleur, mais en descente, le champ est plus large et il y a plus de skieurs susceptibles de gagner dans cette discipline.

Après la descente de Kitzbühel, à l’issue de laquelle Odermatt a manqué le podium, il a déclaré que le réglage de ses skis n’était pas tout à fait adapté. Lui avez-vous fourni les mauvais skis?

Alors tout d’abord, je suis toujours content quand il arrive en bas en un seul morceau. Marco fait partie de la famille; il est avec nous depuis 16 ans. Deuxièmement, ce n’est pas moi qui prépare les skis, mais l’homme de service, en accord avec Marco. Ce n’est pas toujours facile de trouver le bon réglage, il y a dix possibilités différentes et les conditions peuvent toujours changer.

Alexis Monney (à gauche) a remporté l’argent au combiné par équipe avec des skis Stöckli sous les pieds. Keystone/APA/BARBARA GINDL

Quelle est l’importance du skieur ou de la skieuse, et quelle est l’importance du matériel?

C’est la question cruciale. Bien sûr, on est tenté de dire à propos de Marco que c’est avant tout son talent qui lui permet de réussir. C’est certainement vrai; c’est un coureur unique. D’un autre côté, on voit à quel point le matériel est important lorsqu’il s’agit de centièmes de seconde, surtout dans les disciplines de vitesse. Mais c’est aussi une question de psychologie: le skieur et la skieuse doivent avoir le sentiment d’avoir le meilleur réglage possible sous les pieds, afin d’être prêts à réussir dans leur tête.

De nombreux skieurs amateurs souhaitent chausser les skis de Marco Odermatt. Que se passerait-il si un profane les utilisait?

J’ai essayé et je n’ai pratiquement pas réussi à faire de virage. Je suis pourtant un bon skieur pour un non-coureur, mais les skis sont tellement durs et rigides qu’il faut une grande vitesse et des pistes dures pour pouvoir faire des virages. C’est comparable à une voiture de Formule 1: peu de gens pourraient la conduire, même si beaucoup s’en pensent capables.

Texte traduit de l’allemand à l’aide de DeepL/op