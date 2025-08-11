Vivre à l’étranger à temps partiel: les conseils de la communauté

Vivre et travailler dans deux pays peut être un véritable défi. Trois Suisses de l'étranger à temps partiel racontent ce à quoi il faut faire attention pour réussir ce grand écart.

1 minute

Melanie Eichenberger Dans mon travail, je me concentre sur des sujets pertinents pour les Suisses de l'étranger, des développements politiques en Suisse et leur impact sur la diaspora aux questions sociales, économiques et culturelles. Avant de rejoindre SWI swissinfo.ch, j'ai travaillé comme journaliste locale pour l'Aargauer Zeitung. Je suis titulaire d'un bachelor en communication multilingue et, typiquement suisse, j'ai effectué un apprentissage d'employée de commerce. Céline Stegmüller

Je suis une journaliste vidéo expérimentée, passionnée par l'idée de rendre des sujets complexes accessibles et attrayants grâce à des récits multimédias convaincants. Axée sur les questions sociales et environnementales, je produis divers formats vidéo sur un large éventail de sujets, en me spécialisant dans les vidéos explicatives percutantes avec des graphiques de mouvement et des animations en stop-motion. Au cours de mes études en cinéma, littérature anglaise et journalisme, j'ai acquis de l'expérience à la radio, à la télévision et dans la presse écrite à travers la Suisse. Après avoir travaillé avec l'équipe image et son du Festival du film de Locarno, j'ai rejoint SWI swissinfo.ch en 2018 pour réaliser des reportages locaux et internationaux. Autre langue: 1 Deutsch de Was ist dein wichtigster Tipp fürs Teilzeit-Auswandern? original lire plus Was ist dein wichtigster Tipp fürs Teilzeit-Auswandern?

Lisez nos articles sur l’expatriation à temps partiel:

Plus

Plus Suisses de l’étranger à temps partiel: les défis d’une vie professionnelle entre deux pays Ce contenu a été publié sur De plus en plus de Suisses travaillent une partie de l’année en Suisse, l’autre à l’étranger. Cette mobilité internationale amène son lot de défis. Quels sont les pièges à éviter? lire plus Suisses de l’étranger à temps partiel: les défis d’une vie professionnelle entre deux pays

Plus

Plus Suisses de l’étranger à temps partiel: comment vivre entre deux pays avec des enfants Ce contenu a été publié sur Si vivre et travailler dans plusieurs pays à la fois s’accompagne de nombreux défis, la situation peut encore se complexifier lorsque l’on a des enfants, en particulier quand ils sont en âge d’aller à l’école. lire plus Suisses de l’étranger à temps partiel: comment vivre entre deux pays avec des enfants

Vidéo et texte traduits de l’allemand par Emilie Ridard