Commerce mondial

Berne et Washington s’accordent sur des droits de douane de 15% pour la Suisse

Guy Parmelin USA
Le ministre suisse de l'Économie Guy Parmelin lors d'une visite aux Etats-Unis au printemps 2024 (image d'illustration). EPA/Michael Reynolds

Le Conseil fédéral a annoncé vendredi une réduction des droits de douane américains sur les produits suisses de 39% actuellement à 15%.

Ce contenu a été publié sur
3 minutes
ptur avec Keystone-ATS et RTS

«La Suisse et les États-Unis ont trouvé une solution», a écrit le gouvernement suisse vendredi sur le réseau social X. Le Conseil fédéral a aussi remercié le président américain Donald Trump «pour son engagement constructif».

Contenu externe

Et de saluer la «bonne réunion» de jeudi entre le conseiller fédéral Guy Parmelin et le représentant de la Maison Blanche pour le commerce (USTR) Jamieson Greer.

«En substance, on a conclu un accord avec la Suisse», avait confirmé ce dernier un peu plus tôt sur la chaîne de télévision économique américaine CNBC, ajoutant que les détails seraient prochainement communiqués.

Contreparties suisses

Les États-Unis abaisseront à 15% les droits de douane additionnels appliqués aux importations en provenance de Suisse. Dans le même temps, la Confédération abaissera ses droits de douane sur une palette de produits américains.

«Au-delà des produits industriels, cette réduction concerne le poisson et les fruits de mer ainsi qu’une sélection de produits agricoles non sensibles pour la Suisse», a expliqué le gouvernement helvétiqueLien externe vendredi.

La Suisse accordera également aux États-Unis des contingents tarifaires bilatéraux en franchise douanière pour une sélection de produits américains, dont la viande de bœuf et de volaille. Cette solution «respecte les intérêts de la politique agricole suisse», a assuré le Conseil fédéral.

Par ailleurs, les entreprises suisses s’engagent à effectuer 200 milliards de dollars d’investissements directs aux États-Unis d’ici à la fin de 2028.

L’issue d’intenses négociations

Les choses avaient déjà commencé à bouger la semaine dernière, lorsque cinq chefs d’entreprises suisses avaient rencontré Donald Trump à Washington. Après la rencontre, le président américain s’était réjoui d’avoir parlé de «commerce et de déséquilibre commercial» avec «des représentants de haut niveau de la Suisse».

Puis lundi soir, l’agence financière Bloomberg avait affirmé, citant des sources anonymes, que la Suisse était proche d’un accord ramenant les droits de douane à 15%, au même niveau que ceux appliqués aux principaux concurrents des entreprises suisses, soit l’Union européenne, le Japon ou la Corée du Sud.

Guy Parmelin avait ensuite rencontré jeudi l’administration américaine à Washington pour des entretiens. À sa sortie, le ministre de l’Économie avait assuré que «quasiment tout» avait été clarifiéLien externe et que le Conseil fédéral communiquerait «dès que tout [serait] définitivement clair».

