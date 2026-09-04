Aujourd’hui en Suisse

La livraison des systèmes Patriot à la Suisse subira de nouveaux retards et coûtera plus cher. La Confédération espérait obtenir une partie des livraisons que les États-Unis prévoient de destiner à l’Allemagne, mais les négociations avec Berlin et Washington se sont soldées par un échec.

La première livraison des systèmes Patriot commandés par la Suisse aux États-Unis aurait dû arriver cette année, mais Washington avait décidé l’an dernier de les fournir à la place à l’Allemagne. Cette dernière avait cédé ses propres Patriot à l’Ukraine et souhaitait combler ce vide.

En juin, le Département suisse de la défense entrevoyait la possibilité d’obtenir une partie des livraisons destinées à l’Allemagne, les systèmes en question ne correspondant pas à la configuration commandée par Berlin. Le chef de l’armement suisse, Urs Loher, a toutefois confirmé à la SRF qu’aucun accord n’a pu être trouvé.

Si cette solution allemande s’était concrétisée, le surcoût pour la Suisse n’aurait été «que» d’un milliard de francs. Le coût initialement prévu était de 2 milliards. En l’état actuel des choses, compte tenu du renchérissement attendu pour les systèmes produits plus tardivement et des évolutions techniques qui feront grimper les coûts, Urs Loher estime que la facture finale sera alourdie d’au moins 1,7 milliard et jusqu’à 4,3 milliards de francs.