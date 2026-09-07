Aujourd’hui en Suisse

L’auteur de la fusillade d’Aarau, qui a tué une personne et en a blessé six autres lors d’une rave party il y a une semaine, a notamment utilisé un fusil semi-automatique pour commettre son acte. L’AKS-74, une variante de la kalachnikov russe, est classé comme arme interdite en Suisse depuis 2019. Le tireur l’avait acquise avant l’entrée en vigueur de la réforme.

Or, une enquête de la NZZ am Sonntag révèle que des centaines de ces armes sont aujourd’hui encore acquises légalement, par le biais d’autorisations exceptionnelles. Ces dérogations peuvent être délivrées aux collectionneurs ou aux tireurs sportifs. Selon le journal, les conditions sont particulièrement souples pour ces derniers: il leur suffit de présenter une attestation d’affiliation à un club cinq et dix ans après l’obtention de l’autorisation, ou d’avoir tiré au moins cinq fois en cinq ans. Une même autorisation permet d’acquérir plusieurs armes.

Malgré l’interdiction, des dizaines de milliers de ces armes ont ainsi été vendues en Suisse depuis son entrée en vigueur. Rien que dans le canton du Valais, 386 autorisations ont déjà été délivrées cette année, contre seulement deux refus. Certains cantons ne fournissent pas de chiffres précis, faute de statistiques. Et puisque la Suisse ne dispose d’aucun registre national des armes, personne ne sait exactement combien d’armes classées comme interdites ont été vendues légalement dans le pays, selon la NZZ.