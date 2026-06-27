La semaine en Suisse

Qu’il s’agisse d’humains ou d’animaux, en période de canicule, il est indispensable de bien s’hydrater, comme ici à Genève.

Un record de chaleur vieux de près de 80 ans a été battu en Suisse : le mercure a dépassé les 37 °C sur pas moins de quatre stations de mesure. Il s’agit de la température la plus élevée jamais enregistrée en juin (le record absolu est de 41,5 °C, mesuré en 2003 dans les Grisons).

La veille, la rivière Aar avait déjà atteint un record pour un mois de juin avec 23,42 °C aux bains du Marzili, à Berne. Vendredi, les deux réacteurs nucléaires de Beznau, dans le canton d’Argovie, qui sont refroidis par l’eau de l’Aar, ont été mis à l’arrêt. Cette mesure vise à éviter une surchauffe de l’eau du fleuve.

La vague de chaleur et un printemps exceptionnellement sec accroissent aussi fortement le risque d’incendies de forêt dans de larges régions du pays. Plusieurs cantons, dont le Valais, l’Argovie et certaines parties des Grisons, ont déjà instauré une interdiction totale de faire du feu; des restrictions partielles sont en vigueur notamment à Fribourg, Vaud et Genève.

Les CFF ont enregistré plusieurs perturbations des infrastructures et du matériel roulant dues à la chaleur, notamment des surchauffes de moteurs de traction ou des pannes de climatisation. Ces derniers jours, des retards et des suppressions de trains ont été observés ponctuellement, mais le trafic reste globalement fluide.

Si la plupart des hôpitaux ne constatent pas d’augmentation notable, l’Hôpital universitaire de Zurich et les services d’urgence du Tessin ont tous deux signalé une hausse de 10% des cas, a indiqué jeudi la radiotélévision publique SRF.