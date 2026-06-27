La semaine en Suisse
Chères lectrices, chers lecteurs,
On imagine que, cette semaine, la plupart des Suisses sont restés chez eux, stores baissés et pieds dans un seau d’eau froide.
Mais, de manière générale, les Suisses sont toujours plus nombreux à voyager à l’étranger – et à s’y retrouver en difficulté, nécessitant l’assistance des autorités. Le message de Berne est clair: toute personne qui voyage ou vit à l’étranger reste responsable de sa propre sécurité.
Bonne lecture!
Un record de chaleur vieux de près de 80 ans a été battu en Suisse: le mercure a dépassé les 37 °C sur pas moins de quatre stations de mesure. Il s’agit de la température la plus élevée jamais enregistrée en juin (le record absolu est de 41,5 °C, mesuré en 2003 dans les Grisons).
La veille, la rivière Aar avait déjà atteint un record pour un mois de juin avec 23,42 °C aux bains du Marzili, à Berne. Vendredi, les deux réacteurs nucléaires de Beznau, dans le canton d’Argovie, qui sont refroidis par l’eau de l’Aar, ont été mis à l’arrêt. Cette mesure vise à éviter une surchauffe de l’eau du fleuve.
La vague de chaleur et un printemps exceptionnellement sec accroissent aussi fortement le risque d’incendies de forêt dans de larges régions du pays. Plusieurs cantons, dont le Valais, l’Argovie et certaines parties des Grisons, ont déjà instauré une interdiction totale de faire du feu; des restrictions partielles sont en vigueur notamment à Fribourg, Vaud et Genève.
Les CFF ont enregistré plusieurs perturbations des infrastructures et du matériel roulant dues à la chaleur, notamment des surchauffes de moteurs de traction ou des pannes de climatisation. Ces derniers jours, des retards et des suppressions de trains ont été observés ponctuellement, mais le trafic reste globalement fluide.
Si la plupart des hôpitaux ne constatent pas d’augmentation notable, l’Hôpital universitaire de Zurich et les services d’urgence du Tessin ont tous deux signalé une hausse de 10% des cas, a indiqué jeudi la radiotélévision publique SRF.
Des négociateurs des États-Unis et de l’Iran se sont finalement rencontrés en Suisse dimanche et lundi, dans le but de mettre fin à la guerre. Le gouvernement suisse a salué les «progrès constructifs» réalisés au Bürgenstock, surplombant le lac des Quatre-Cantons, qualifiant la création d’un comité de haut niveau chargé de poursuivre les négociations d’«étape positive».
La rencontre était initialement prévue le vendredi 19 juin, mais la signature de l’accord par le président américain Donald Trump deux jours plus tôt en France, ainsi que la méfiance réciproque entre les parties, ont provoqué un report. Après une période d’incertitude, le sommet a finalement eu lieu dimanche. Y ont participé le vice-président américain JD Vance, le président du Parlement iranien Mohammed Ghalibaf, ainsi que les Premiers ministres du Qatar et du Pakistan.
Le gouvernement suisse a indiqué vouloir continuer à soutenir le processus de négociation. «Notre objectif est que notre diplomatie continue de contribuer à la désescalade, à la stabilité et à la paix», a déclaré Nicolas Bideau, porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères.
Le complexe hôtelier du Bürgenstock disposait de moins de 48 heures pour organiser les négociations, ce qui l’a contraint à annuler 1200 réservations. Par ailleurs, la mise en place d’une zone d’exclusion aérienne autour du site a provoqué une panne technique chez Skyguide, le service suisse de contrôle aérien, perturbant des vols à destination et en provenance de l’aéroport de Zurich. Malgré cela, le canton de Nidwald a tiré un bilan positif de l’événement, affirmant que la sécurité a été garantie en tout temps.
Les touristes suisses sollicitent de plus en plus l’aide de l’État: l’an dernier, le service consulaire du Département fédéral des affaires étrangères est intervenu dans 1238 cas, soit une hausse de 14% par rapport à l’année précédente. Que se passe-t-il?
D’une part, les Suisses voyagent davantage à l’étranger – en 2025, environ 12 millions de voyages de plus d’un jour ont été recensés. Selon la Direction consulaire, on observe aussi une tendance aux vacances d’aventure, c’est-à-dire des déplacements vers des pays où les conditions sont plus risquées.
La hausse des cas de protection consulaire en 2025 s’explique aussi par une augmentation des urgences liées à la santé mentale lors de séjours à l’étranger. Par ailleurs, davantage de Suisses à l’âge de la retraite sont tombés malades hors du pays.
Enfin, le Département fédéral des affaires étrangères souligne que les voyages en solitaire sont plus fréquents, souvent sans préparation suffisante. À l’approche des vacances d’été, les autorités rappellent régulièrement les possibilités – mais surtout les limites – de l’assistance consulaire. Le message est clair: l’État intervient en cas d’urgence, mais seulement en dernier recours. Toute personne qui voyage ou vit à l’étranger reste responsable de sa propre sécurité.
La Suisse s’est qualifiée pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde de football 2026 en terminant en tête de son groupe, après une victoire 2-1 contre le coorganisateur canadien mercredi à Vancouver. Les Suisses avaient auparavant fait match nul 1-1 contre le Qatar et battu la Bosnie-Herzégovine 4-1.
Les buts suisses face au Canada sont tombés en début de seconde période: Ruben Vargas a marqué 40 secondes après la reprise, suivi par Johan Manzambi 11 minutes plus tard. Les Suisses ont encaissé un but à un quart d’heure de la fin, mais ont tenu jusqu’au bout.
«Nous nous sommes un peu compliqué la tâche. Mais je dois dire que c’était une grande performance collective aujourd’hui», a déclaré le sélectionneur suisse Murat Yakin. «Nous avons gagné en confiance. Nous pouvons maintenant récupérer et savourer un peu ce moment. Nous avons deux à trois jours de repos, puis la préparation pour la phase à élimination directe commencera.»
La Suisse disputera son seizième de finale jeudi (5 heures vendredi, heure suisse) contre une équipe classée troisième d’un autre groupe. Le match se jouera lui aussi à Vancouver.
La semaine à venir
Le conseiller fédéral Guy Parmelin se rendra en Amérique du Nord lundi pour une mission économique et scientifique de dix jours, avec des étapes aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Il assistera également au match de l’équipe de Suisse lors de la Coupe du monde jeudi à Vancouver (voir ci-dessus).
Une nouvelle étude sur l’énergie nucléaire en Suisse sera présentée lundi par l’École polytechnique fédérale de Zurich et l’Institut Paul Scherrer.
Le 60e Montreux Jazz Festival s’ouvrira vendredi, avec notamment Sting, Nick Cave et Deep Purple à l’affiche. Le concert d’ouverture sera assuré par la chanteuse britannique Raye. Le festival se déroulera jusqu’au 18 juillet.
Texte traduit de l’anglais/op
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