Aujourd’hui en Suisse

La Suisse s’est imposée 2 à 0 face à l’Algérie en seizièmes de finale de la Coupe du monde de football à Vancouver. Solides et sereins, les Suisses ont fait preuve de maîtrise et de maturité.

Après la victoire, la joie était immense. Les commentateurs ont salué «la prestation mature d’une équipe expérimentée» (SRF). «La Nati s’impose face aux Nord-Africains avec l’assurance d’une grande équipe», écrit Watson. «L’équipe de Suisse a livré une performance pleine de métier, de maturité et de maîtrise», commente le Tages-Anzeiger. Elle affrontera la Colombie ou le Ghana mardi en huitièmes de finale.

Les buts ont été inscrits par Breel Embolo et Dan Ndoye. Johan Manzambi a une nouvelle fois enthousiasmé les supporters. Le Suisse de 20 ans a encore été à l’origine d’un but. Avec cinq participations décisives depuis le début du tournoi, il s’est imposé comme l’un des éléments clefs de l’équipe de Suisse.

Guy Parmelin n’est pas passé inaperçu non plus. Le président de la Confédération, qui assistait à la rencontre à Vancouver, portait une casquette rouge frappée du slogan «Switzerland – Great Since 1291», référence évidente à la fameuse casquette MAGA («Make America Great Again») de Donald Trump.