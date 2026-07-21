Aujourd’hui en Suisse

L’affaire sordide d’un ancien député UDC au Parlement argovien, accusé d’avoir drogué et abusé sexuellement de plusieurs femmes, suscite des réactions politiques. Deux des victimes, Paula L., 18 ans, et sa mère, Iwona, livrent leur témoignage dans les colonnes des journaux de Tamedia.

Paula L. a repris conscience au milieu de la nuit. Quelqu’un se trouvait dans son lit. «C’était comme un rêve, c’était irréel. Et puis j’ai réalisé qu’[il] était allongé sur moi», témoigne Paula L. L’ancien député au Grand Conseil argovien aurait drogué Paula L. plus de 40 fois entre ses 14 et ses 15 ans et aurait abusé d’elle durant 40 heures au total. Il est également accusé d’avoir agressé sexuellement Iwona L., sa compagne de l’époque et mère de la jeune fille, ainsi qu’une autre femme adulte.

En plus d’être sa compagne, Iwona L. travaillait comme employée de maison pour l’accusé. Après son arrestation, les deux femmes d’origine polonaise ont déposé une demande d’aide sociale auprès de leur commune de résidence. Celle-ci leur a octroyé le strict minimum et les a dénoncées à l’Office cantonal des migrations. Elles sont désormais menacées d’être expulsées du pays.

C’est précisément le traitement réservé aux victimes qui suscite désormais le débat politique. Le Parti socialiste annonce des interventions parlementaires et estime que Paula et Iwona L. devraient être reconnues comme des cas de rigueur. À l’UDC, en revanche, on évoque un cas isolé qui ne mettrait pas en évidence de lacune législative. «Cette affaire ne révèle pas une faille qu’il faudrait combler», estime la conseillère nationale Barbara Steinemann.