Aujourd’hui en Suisse

Les talibans ont célébré le 15 août 2026 le cinquième anniversaire de leur retour au pouvoir en Afghanistan.

Dans un arrêt de principe, le Tribunal administratif fédéral a jugé que le renvoi de jeunes hommes afghans peut être légalement admissible sous certaines conditions . Un retour en Afghanistan est considéré comme raisonnablement exigible lorsque les personnes concernées sont en bonne santé, disposent d’une expérience professionnelle ainsi que d’un réseau familial sur place et ne risquent pas d’être spécifiquement persécutées par les talibans.

Le tribunal justifie cette décision par l’amélioration de la situation sécuritaire dans le pays, même si la situation humanitaire reste jugée critique. Cet arrêt de principe établit un cadre contraignant pour quelque 200 recours encore pendants, dont le traitement était jusqu’ici bloqué sur le plan juridique.

La Suisse adresse ainsi un signal clair en faveur d’une pratique plus stricte en matière de renvoi des requérants d’asile déboutés originaires de cette région. Malgré cette nouvelle jurisprudence, des spécialistes soulignent toutefois que l’exécution concrète des renvois reste difficile sur le plan logistique, notamment en raison de l’absence de vols directs.

Cet arrêt est certes qualifié de déterminant, car il met fin au principe de l’irrecevabilité générale des renvois vers l’Afghanistan. Il ne conduit toutefois ni à des expulsions automatiques ni à des renvois massifs. Chaque cas devra continuer à faire l’objet d’un examen approfondi, tenant compte de la situation toujours préoccupante dans le pays.