Aujourd’hui en Suisse

Le procès d’un Italien de 59 ans résidant en Argovie a débuté lundi devant le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone. Il lui est reproché d’avoir agi, entre 2001 et 2020, comme homme de confiance en Suisse pour le puissant clan de la mafia ‘Ndrangheta «Anello-Fruci».

Selon l’acte d’accusation du Ministère public de la Confédération, ce paysagiste, qui dirige encore aujourd’hui une entreprise en Argovie, aurait fait office de représentant du clan mafieux en Suisse. Il aurait notamment fourni des téléphones anti-écoutes, organisé des véhicules et des hébergements pour les membres du clan et transféré de l’argent ainsi que des armes entre la Suisse et l’Italie.

En plus du soutien à une organisation criminelle, l’accusé est poursuivi pour participation à un trafic de drogue et d’armes, recel, importation de fausse monnaie et infractions aux lois sur les armes et sur les stupéfiants. La Suisse aurait servi de «coffre-fort» et d’«armurerie» au clan, permettant de blanchir de l’argent sale et de se procurer des armes pour l’organisation mafieuse.

Le procès, qui doit durer au moins jusqu’au 9 septembre, s’inscrit dans le cadre de la vaste opération d’enquête, qui a conduit en 2020 à plus de 70 arrestations en Suisse et en Italie. Alors que le chef du clan, Rocco Anello, a déjà été condamné à 24 ans de prison en Italie, la présomption d’innocence prévaut toujours pour l’accusé à Bellinzone; en cas de condamnation, il risque jusqu’à dix ans d’emprisonnement.