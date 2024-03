Condamné à Strasbourg, Jean-Michel Maulpoix publie toujours

(Keystone-ATS) Le Goncourt de la poésie 2022, Jean-Michel Maulpoix, condamné pour violences conjugales continue à publier. L’écrivain de 71 ans a écopé, mi-février à Strasbourg, de 18 mois de prison avec sursis pour des coups et blessures sur sa femme, Laure Helms, 46 ans.

Difficile d’ignorer aujourd’hui l’étendue de ces violences. Deux sites internet d’information, Mediapart et Zone critique, ont publié des comptes rendus d’audience détaillant les faits dénoncés par la victime: coups de poing sur le ventre lors de sa grossesse ou sur un plâtre protégeant un poignet cassé, cheveux arrachés, etc. Mediapart a publié des photos des blessures subies par Laure Helms.

Des propos du poète ont choqué. Son avocat Clément Dezempte rapporte que, sur les violences qui selon son client étaient réciproques, l’écrivain déclarait à la police: “Je n’ai pas l’impression d’avoir trouvé mon compte là-dedans. J’y ai trouvé une énergie. Si ça a duré aussi longtemps, c’est que cette masse négative générait du positif”.

“La condamnation (…) du professeur émérite, spécialiste du lyrisme et poète Jean-Michel Maulpoix (…) confirme que ni la littérature ni l’université ne sauvent les femmes”, a écrit un collectif de plus de 400 autrices, éditrices et enseignantes dans Le Monde daté de vendredi.

Comprenant Annie Ernaux, Vanessa Springora ou Laure Murat, ce collectif “dénonce la persistance des agressions sexuelles et des viols dans le monde littéraire”. “Jean-Michel Maulpoix ne conteste pas sa culpabilité, et il a accepté sa peine”, a déclaré son avocat. “Il regrette seulement que son épouse n’ait pas été condamnée elle aussi”.

Le parquet, qui avait requis une condamnation pour les deux prévenus dans ce dossier, n’a pas fait appel non plus. L’avocate de Mme Helms n’a pas répondu aux sollicitations de l’AFP.

L’oeuvre de Jean-Michel Maulpoix a continué à paraître, à un rythme élevé. Le 15 février, au surlendemain de la condamnation, Gallimard a réédité en poche “Rue des fleurs” et “Pas sur la neige”, deux recueils datant de 2022 et 2004.

Pocket a maintenu la parution de l’essai “Charles Baudelaire, l’homme des foules”, à la date prévue, le 29 février. De même, le recueil “Cahier de nuit” paraît jeudi aux éditions du Mercure de France.

Interrogés, ces deux éditeurs ont répondu que les délais étaient trop courts pour annuler l’impression. Sans se prononcer sur la possibilité de retirer les ouvrages des librairies. Un compte X au nom du poète a signalé les deux premières publications les jours dits.

Une rare réaction est venue du PEN Club français, branche d’une association internationale d’écrivains pour la liberté d’expression.

“Nous exprimons notre solidarité avec l’épouse de Jean-Michel Maulpoix, dont les sévices subis rappellent la multitude de faits et de situations qui mettent en péril l’intégrité intellectuelle et physique des femmes”, a écrit l’association lundi.

Position de l’Académie attendue

L’Académie Goncourt se réunissait le lendemain, pour son déjeuner mensuel. Interpellée par plusieurs utilisateurs de X sur l’affaire, elle n’a pas profité de ce déjeuner pour réagir publiquement.

Selon une source proche de l’Académie, les commensaux du restaurant Drouant ont estimé être trop peu nombreux, avec quatre absents, pour définir une position qui les engagerait tous. Le sujet doit être remis à l’ordre du jour début avril.

Il est difficilement imaginable qu’elle retire à Jean-Michel Maulpoix son prix. Quand l’Académie avait découvert que son lauréat du prix Goncourt 1960, Vintila Horia, avait publié en Roumanie des articles antisémites, ou à la gloire de Benito Mussolini et Adolf Hitler, elle avait déclaré le prix “attribué mais non décerné”.