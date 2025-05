Cour du collège de Vauseyon à Neuchâtel végétalisée

A l’initiative de trois enseignantes, la cour du collège de Vauseyon à Neuchâtel, très minérale et située au cœur d’un nœud routier fortement fréquenté, a été repensée afin d’offrir un espace plus vert et plus accueillant pour les élèves. Ce projet collaboratif a pu être réalisé notamment grâce au financement de la Roger Federer Foundation et de la Fondation suisse Radix.

(Keystone-ATS) Après l’obtention de diverses subventions, le coût restant a été couvert par une campagne de financement participatif, lancée par l’association de parents d’élèves « Vauseyon bouge ». De son côté, « l’Office des parcs et promenades a développé et mis en œuvre le projet de réaménagement », a indiqué mardi la Ville.

Une des principales modifications a consisté à remplacer le revêtement en bitume par un gravier-gazon, un sol permettant aux enfants de jouer et à l’herbe de se développer là où c’est possible, tout en évitant la présence de flaques et de boue. Un amphithéâtre en rondins de bois (pour des leçons en extérieur), un potager, une table de ping-pong, un toboggan ainsi que plusieurs bancs et tables ont été aménagés.

Afin de mobiliser les élèves dans cette démarche participative, des arbustes à petits fruits et un hôtel à insectes ont été installés avec leur concours. Trois arbres ont été plantés pour apporter de l’ombrage. Une journée d’inauguration aura lieu samedi avec diverses animations.

Pour lutter contre les îlots de chaleur, le Conseil communal veut soumettre prochainement au Conseil général la réponse à une motion concernant les cours d’école. Le réaménagement identifie cinq cours jugées prioritaires: Les Guches, Les Acacias, La Promenade, Les Safrières et Serrières. Dans le cas du collège des Guches, cinq élèves avaient fait accepter en octobre 2023 un mandat à l’assemblée citoyenne de Peseux pour obtenir une cour plus verte.