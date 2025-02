Salles d’apparat suisses pour l’Amérique

Aux États-Unis, le Musée national Zurich, ici représenté sur une carte postale, a fait figure de référence en matière de travail muséal. Musée national suisse

Après l’inauguration du Musée national suisse à Zurich en 1898, ses salles historiques firent figure de référence pour les musées américains.

La visite des immenses salles et galeries du Museum of Fine ArtsLien externe (MFA) à Boston offre aujourd’hui un aperçu saisissant de la richesse des œuvres d’art et de l’artisanat somptueux de l’Antiquité à nos jours. Fortement représenté, l’art européen témoigne du rôle pionnier que les États de la Nouvelle-Angleterre jouèrent lors de la conquête du continent nord-américain par les colons européens. Au-delà de l’art venu de leur pays d’origine, ils importèrent des concepts muséaux européens qu’ils adaptèrent à leurs besoins.

En parcourant le musée de Boston, il est toutefois difficile d’imaginer que le Musée national Zurich a constitué l’une des sources d’inspiration majeures de cette institution. Aujourd’hui, les deux établissements sont en effet très différents. Le Musée national Zurich a développé le concept fondateur d’un musée historique à vocation nationale. Le MFA est quant à lui devenu un musée international d’art et de design.

Contrairement aux apparences, cette image de la Bremgarten Room ne vient pas du Musée national Zurich, mais du MFA de Boston. La photographie a été prise vers 1910. Museum of Fine Arts, Boston

Ce sont les salles historiques, les fameuses period rooms, qui constituent le point commun entre les institutions de Boston et de Zurich. Désormais reléguées au second plan au MFA de Boston, elles s’inscrivent encore pleinement dans le noyau muséal du Musée national Zurich, dont elles constituent l’une des attractions.

Au cours du XXe siècle, ces period rooms connurent un grand succès dans les musées américains. Comme l’a montré l’historienne de l’art Kathleen Curran, le musée de Boston puis le Metropolitan MuseumLien externe de New York, tous deux fondés en 1870, jouèrent un rôle pionnier dans l’importation du modèle.

Vers 1900, l’expansion constante des collections incita les responsables du musée de Boston à envisager un nouveau bâtiment pour leur institution fondée en 1870. Ils envoyèrent en Europe une commission chargée d’explorer des modèles adaptés à l’architecture et à la future présentation des collections. Le voyage de la commission donna lieu à un rapport complet, véritable instantané d’un paysage muséal européen en pleine mutation à l’aube de ce nouveau siècle. Les musées nationaux, très en vogue en Europe depuis le XIXe siècle, retinrent tout particulièrement l’attention des muséologues venus d’une Amérique au passé encore récent. Le Musée national ZurichLien externe, inauguré en 1898, faisait alors figure de référence.

Vue sur la cour du Musée national Zurich, vers 1898. Musée national suisse

Inspiré de la pensée post-romantique, le concept de musée national vit le jour en Allemagne après les guerres napoléoniennes et accompagna par la suite l’essor des États-nations. Rompant avec le type d’institution jusqu’alors dominant, le musée d’art, souvent issu de collections princières et de cabinets de curiosités, le musée national était dédié à la présentation et la conservation du patrimoine culturel national. Des collections d’objets permettant de définir la nation en tant qu’espace culturellement homogène étaient ainsi rassemblées, déterminant par là même indirectement ce qui s’inscrivait ou non dans l’identité nationale.

Le premier modèle du genre fut le Musée de ClunyLien externe. Fondé à Paris en 1832 par un particulier et racheté peu après par l’État français, il était principalement consacré aux monuments artistiques et culturels français du Moyen-Âge et de la Renaissance. L’architecture et l’artisanat se trouvèrent revalorisés par ce qui constituait en réalité une mise en scène de mobilier et d’objets hétéroclites datant du XVIe siècle. En dépit du succès qu’elle rencontra auprès du public, cette expographie n’en reste pas moins discutable du point de vue des historiennes et des historiens.

Le Musée de Cluny, photographié vers 1890. Wikimedia

Lors de la fondation de leur musée en 1870, les Bostoniens ne retinrent toutefois pas ce type d’institution, notamment faute de collections correspondantes. Ils s’inspirèrent d’un musée d’un genre totalement différent: le très prisé South Kensington Museum à Londres (aujourd’hui Victoria and Albert MuseumLien externe). Souvent copié par la suite, ce dernier fut le premier musée des arts décoratifs à vocation pédagogique et didactique affilié à une institution de formation.

En cette période d’essor de la révolution industrielle, l’objectif était de proposer des repères en matière de goût esthétique et de stimuler les élans créatifs. De remarquables objets en tous genres furent ainsi rassemblés. Dans des salles entières, des vases ou des verres emplissaient des vitrines, invitant le public à les comparer. L’origine et le contexte historique de la création des objets étaient relégués au second plan. Si la sobriété du modèle de l’exposition didactique rencontra au départ un grand succès, la fréquentation du musée ne tarda pas à reculer: aucune histoire intéressante n’était racontée aux visiteuses et aux visiteurs.

Une nouvelle représen­ta­tion de l’Histoire pour conquérir le public

Sans surprise, le concept des period rooms, inspiré du modèle plus accessible du Musée de Cluny, s’imposa largement en Europe à la fin du XIXe siècle et intéressa également les muséologues de Boston. Le Musée national Zurich ainsi que le nouveau Germanisches NationalmuseumLien externe de Nuremberg et quelques autres musées allemands, notamment le Hessisches LandesmuseumLien externe à Darmstadt et le Bayerisches NationalmuseumLien externe à Munich, adoptèrent cette ligne.

Cette approche reposait sur le concept scientifique d’«histoire culturelle», qui puise également principalement ses racines dans l’espace germanophone. L’Histoire n’était plus seulement racontée comme une succession de dynasties et de guerres. De la religion à l’histoire du droit en passant par la science et les arts, les aspects sociaux, culturels et historiques étaient désormais considérés. L’idée était de développer une représentation exhaustive et plus authentique de l’Histoire. Cette nouvelle approche historiographique fut popularisée par des ouvrages tels que La civilisation de la Renaissance en ItalieLien externe, de l’historien suisse Jacob Burckhardt, publié en 1860.

Portrait de l’historien et écrivain Jacob Burckhardt, vers 1840. Wikimedia

L’histoire de l’art, discipline scientifique alors naissante, suivait également cette approche historico-culturelle, ce qui favorisa le développement des musées. Ses représentants, tels que Heinrich Wölfflin ou Johan Huizinga, ne considéraient plus les œuvres d’art de manière isolée, mais intégraient le contexte culturel de leur genèse. Dans une approche innovante, les muséologues exposaient les œuvres dans une ambiance qui reflétait l’époque correspondante par le biais de l’architecture, des textiles, du mobilier ou des appareils ménagers.

Leurs homologues de Boston et dans leur sillage, certains de leurs collègues, furent conquis par le concept mis en œuvre au Musée national Zurich. Celui-ci conjuguait de façon intéressante des formes de présentation variées, notamment des vitrines d’objets et des salles historiques. La commission du musée zurichois, dont faisaient partie le futur premier directeur Heinrich Angst, l’historien de l’art Johann Rudolf Rahn et le président de la ville de Zurich Hans Pestalozzi, avait, en collaboration avec les conservateurs et le maître d’œuvre Gustav GullLien externe, en quelque sorte étendu l’édifice de l’intérieur vers l’extérieur, en s’appuyant sur les fonds existants. C’est ce qui explique le conglomérat de différents corps de bâtiment et sa pièce maîtresse, la «salle d’armes».

Esquisse du Musée national Zurich par Gustav Gull. Au centre, la salle d’armes, actuelle salle d’honneur, est aisément reconnaissable. La vue date de 1892. Musée national suisse

Les Bostoniens furent séduits par les salles historiques qui s’intégraient dans l’architecture, notamment le salon d’apparat du Seidenhof à Zurich. Ces salles offraient au public un passionnant voyage à travers le temps. On souligna également que les Zurichois n’avaient pas théâtralisé ou mélangé arbitrairement leurs «salles historiques», mais qu’en dépit des adaptations au contexte muséal, celles-ci étaient présentées de manière aussi authentique que possible.

Les muséologues de Boston reprirent par la suite le modèle zurichois et aménagèrent dans leur nouvel édifice une aile regroupant des period rooms, dont une venue de Suisse: la Bremgarten Room datant du XVIe siècle. Celle-ci fut toutefois revendue en 1930. En 1906, le Metropolitan Museum de New York fit l’acquisition de la Flims Room, également appelée Swiss Room, qui s’y trouve encore aujourd’hui.

L’histoire complexe de cette Swiss Room, telle que Paul Fravi l’a reconstituée en 1982, montre de manière exemplaire à quel point la perception des productions artistiques et décoratives varie selon l’époque. Le salon d’apparat lambrissé, dans lequel trône un somptueux poêle en faïence, fut créé vers 1684 pour le «petit château» de Flims, qui appartenait à la famille Capol. Cette salle fait aujourd’hui figure de modèle du genre. En 1873 pourtant, l’historien de l’art Rudolf Rahn, qui joua un rôle majeur dans la fondation du Musée national Zurich, avait lui-même estimé que l’aménagement du petit château, certes «charmant», n’avait rien d’exceptionnel du point de vue artistique.

La Swiss Room au Metropolitan Museum de New York. Metropolitan Museum, New York

Toujours est-il que le salon d’apparat de Flims et plusieurs poêles en faïence furent vendus à l’Allemagne en 1883, bien avant que le Musée national Zurich ne voie le jour. Dès 1884, ils furent transférés au Kaiser-Friedrich-Museum de Berlin, qui devint plus tard le Bode-MuseumLien externe. La Flims Room fut finalement vendue à New York en 1906, probablement en raison d’un manque d’adéquation avec la collection. Lorsque la commune de Flims se manifesta auprès du Metropolitan Museum en vue d’un possible rachat, elle se heurta à un refus au motif que les fonds du musée n’étaient pas à vendre. Elle pouvait tout au plus en obtenir une copie, dont le prix aurait bien entendu très largement dépassé celui de la vente de 1883.

L’engouement pour ces salles historiques venues d’Europe, dans un pays qui cherchait encore sa place dans l’Histoire, se manifesta de manière très particulière, notamment pendant la première moitié du XXe siècle: plusieurs cloîtres européens furent achetés (The Cloisters, Metropolitan Museum, New York) et en 1903, la riche héritière Isabella Stewart Gardner, originaire de Boston, inaugura dans sa ville natale un musée aux allures de palais vénitien abritant du mobilier, des œuvres d’art et des sculptures d’origines variées. En Californie, le Hearst CastleLien externe (à partir de 1920), qui vira par la suite à la démesure, s’inscrit lui aussi dans cette tradition.

La folle histoire de la construction du Hearst Castle, à voir sur YouTubeLien externe (en anglais):

Contenu externe

De nombreux muséologues américains, dont ceux de Boston, s’intéressèrent bientôt à la création de salles historiques dédiées à cette Amérique au passé encore récent. Avec leur concours, et plus tard lors du développement des American Wings, des ailes de musée entièrement consacrées à la présentation d’œuvres d’art et de design américaines, le concept européen de musée national fut repris et adapté aux besoins nationaux.

Dans les années 1970, de nombreuses period Rooms importées d’Europe furent revisitées, remisées ou vendues. Ce processus fut amorcé par des changements sociaux et une nouvelle approche de l’Histoire. On s’interrogea alors de manière critique sur le type de société qu’incarnaient les period rooms, généralement seigneuriales. Des artistes comme Ed Kienholz y apportèrent une réponse pour le moins caustique. Son installation Roxys (1960/61) reproduit à l’échelle réelle une maison close de Las Vegas dans les années 1940. Ironiquement, ce n’est pas une dans une collection américaine que l’œuvre a trouvé sa dernière étape temporaire, mais en Europe, au sein de la Fondation PinaultLien externe à Venise.

Roxys, l’installation d’Edward Kienholz, représente à l’échelle réelle une maison close de Las Vegas dans les années 1940. Pinault Collection

L’auteure Barbara Basting a été rédactrice culturelle. Elle dirige actuellement le secteur Arts plastiques du département Culture de la ville de Zurich.

L’article original sur le blog du Musée national suisseLien externe

