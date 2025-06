Demande de reconnaissance au niveau national pour Morat-Fribourg

Keystone-SDA

Les députés fribourgeois ont accepté partiellement jeudi un mandat interparti demandant une "reconnaissance pérenne de la mythique course Morat-Fribourg". Le Conseil d'Etat soutiendra ainsi une demande d’inscription à la liste des traditions vivantes de Suisse.

3 minutes

(Keystone-ATS) Le fractionnement du mandat a passé la rampe par 83 voix contre 15 et 2 abstentions, conformément à la proposition de l’exécutif. La reconnaissance nationale (ndlr: c’est déjà le cas sur le plan cantonal) comme tradition vivante a été avalisée ensuite, alors que le soutien financier supplémentaire pérenne a été refusé.

Les critiques des organisateurs de Morat-Fribourg envers le manque de reconnaissance du canton avaient fait grand bruit l’automne dernier. Au point que dix députés avaient signé dans la foulée un mandat demandant davantage de soutien de la part de l’Etat pour la doyenne des courses à pied du pays. Ces derniers ont été entendus.

« Le Conseil d’Etat est pleinement conscient de la place et de l’importance de la course Morat-Fribourg (ndlr: qui existe depuis 1933) pour le canton de Fribourg », a dit le conseiller d’Etat Romain Collaud, chargé des sports. Les aspects liés à la santé et au vivre-ensemble ont été aussi mentionnés dans le débat.

Travail documentaire

Le gouvernement appuiera donc une demande d’inscription de Morat-Fribourg à la liste des traditions vivantes de Suisse. Toutefois, c’est sur les « porteurs de la tradition » que reposera l’initiative d’annoncer un intérêt auprès de l’Office fédéral de la culture qui met à jour le document tous les cinq ans.

La prochaine fois interviendra entre 2027 et 2028. « Il appartiendra aux organisateurs de réaliser en second lieu un travail documentaire en collaboration avec la commission cantonale sur le patrimoine immatériel », a expliqué Romain Collaud, en promettant l’appui de ses services.

Les signataires ont demandé encore un soutien financier étatique plus conséquent. Le canton a rappelé que, dans le cadre de la 90e édition disputée en octobre, il avait alloué 50’000 francs à la manifestation via Fribourgissima, association reposant sur un partenariat public-privé, dont l’Etat est partie prenante.

Allocation annuelle

Le 3 décembre, l’exécutif a validé en outre une allocation annuelle de 30’000 francs pour les trois prochaines années « sous réserve de la signature d’une convention avec l’organisation ». Le document vise notamment à garantir la gratuité de la participation aux écoliers. Mais le canton n’en fera pas davantage. D’où le fractionnement.

Pour mémoire, la course de 17,17 kilomètres vient commémorer chaque automne la bataille de 1476 qui a vu les Confédérés remporter à Morat une victoire sur Charles le Téméraire. Selon la légende, dans la foulée, un messager avait couru de Morat à Fribourg, une branche de tilleul à la main, pour annoncer la victoire des Suisses.

Des réserves sont apparues. Ainsi, le député vert François Ingold a trouvé un peu maigre le soutien financier, en comparaison à d’autres sports, notamment le hockey sur glace. « Un soutien équitable et mesuré », c’est que qu’a demandé sa collègue PLR Sophie Moura, en rappelant que d’autres événements existaient dans le canton.