Des bus à la place des trams cet été entre Plainpalais et Carouge

Keystone-SDA

A Genève, les lignes de tram 12 et 18 seront interrompues entre le rond-point de Plainpalais et le Rondeau de Carouge dès vendredi et jusqu'au 18 août en raison de travaux. Les TPG mettent en place un service de bus de remplacement.

(Keystone-ATS) En complément, la ligne 17 est prolongée jusqu’à l’arrêt Carouge-Rondeau, indiquent lundi les TPG. Les trams des lignes 12 et 18 seront interrompus entre l’arrêt Genève-Plainpalais et les terminus Lancy-Bachet-gare (ligne 12) et Grand-Lancy-Palettes (ligne 18).

Des interventions liées à l’entretien des rails du tram sont prévues dans le secteur de la rue de Carouge à proximité du pont de Carouge, ainsi que dans le secteur de la place du Temple, la rue du Collège et la rue Ancienne à Carouge. Ils coïncident avec la réalisation de travaux menés par SIG et la Ville de Carouge.

Le Léman Express représente une alternative intéressante pour tout déplacement depuis le secteur de Carouge et du Bachet-de-Pesay pour rejoindre la gare Cornavin en remplacement de la ligne 18 ou pour atteindre le quartier des Eaux-Vives et Chêne-Bourg en remplacement de la ligne 12, soulignent les TPG.