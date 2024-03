Des moutons et des chèvres à parrainer en Valais

1 minute

(Keystone-ATS) Parrainer un mouton ou une chèvre et du même coup soutenir l’agriculture de montagne, c’est possible en Valais jusqu’à la fin mars. Le projet est porté par la plateforme de soutien EdelAlp qui remporte déjà un franc succès avec le parrainage de vaches d’Hérens.

Ils sont dix. Six moutons et quatre chèvres. Leurs bobines craquantes et des bribes de leurs histoires figurent sur le site Internet dédié aux actions d’EdelAlp.

On y découvre, par exemple, Nounours, né en 2015, véritable star de la Bergerie de Naye à Mollens, sur la commune de Crans-Montana. “Ce mouton Nez Noir a déjà été parrainé dix fois, ce qui est le maximum”, indique à Keystone-ATS Samuel Balet, co-responsable d’EdelAlp.

Même succès pour Flinge, une agnelle “friande de câlins” et pour l’agneau Zelda, né prématurément, privé de mère et encore en vie grâce “aux bons soins” du berger Damien. Quant aux chèvres Gaspar et Mookie, la première ayant perdu un oeil lors d’un éboulement, elles espèrent encore quelques parrains.