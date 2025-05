Des votations et une élection complémentaire en septembre à Genève

Les Genevois voteront le 28 septembre sur les initiatives "Pour un canton qui marche", "Pour plus de logements en coopérative" et pour protéger la police, ainsi que sur les lois pour maîtriser les charges et les engagements à l'Etat. S'y ajoutera l'élection complémentaire d'un membre du Conseil d'Etat.

(Keystone-ATS) Le souverain devra choisir entre l’initiative « piétonne » et son contreprojet, a indiqué mercredi le gouvernement. En revanche, aucun contreprojet n’a été élaboré par rapport aux initiatives populaires « Pour + de logements en coopérative » et « Oui, je protège la police qui me protège! », qui vise à limiter les poursuites pénales à l’encontre des membres des forces de l’ordre.

Les deux lois dites « corsets » seront aussi à l’ordre du jour. Applicables en cas de budgets déficitaires, elles visent à contenir les charges et les engagements afin de préserver les prestations publiques. Sur décision du Grand Conseil, l’une est soumise au référendum obligatoire, tandis que l’autre a été attaquée par voie référendaire par la gauche et les syndicats.

Deux scrutins fédéraux auront aussi lieu fin septembre, et le Conseil d’Etat pourrait encore ajouter des votations communales. D’entente avec la Ville de Genève, celle sur l’achat de la propriété de Zep n’aura lieu qu’en novembre.

Suite à la démission du conseiller d’Etat Antonio Hodgers, le premier tour de l’élection complémentaire d’un membre de l’exécutif aura aussi lieu le 28 septembre. Les listes de candidatures devront être déposées le 23 juin au plus tard.