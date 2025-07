Directeur de Festi’neuch: « A aucun moment, j’ai eu envie de partir »

Keystone-SDA

Antonin Rousseau n'a eu envie à aucun moment de quitter la direction de Festi'neuch, à la suite des moments très difficiles liés à l'orage du 15 juin. Le festival veut gagner en rapidité lors d'une évacuation. L'ampleur des dégâts n'est toujours pas chiffrable.

(Keystone-ATS) « Je vais chaque jour un peu mieux. Je me sens d’attaque pour préparer une nouvelle édition », a déclaré à Keystone-ATS Antonin Rousseau, en poste depuis 2001 comme programmateur et depuis 2013 comme directeur. Tant que je ne ressens pas de lassitude, je vais continuer ».

L’événement a renforcé la cohésion de l’équipe, même si plusieurs personnes ont souffert d’un état de choc et de sidération. Elles ont pu faire appel aux psychologues et travailleurs sociaux mis à disposition.

La violence du phénomène météorologique, avec des vents à plus de 140 km/h, et la rapidité à laquelle la situation a tourné, « nous a surpris. Nous voulons à l’avenir pouvoir être encore plus rapides dans l’évacuation et la communication », a ajouté Antonin Rousseau. Le but est de rendre le festival encore plus sûr.