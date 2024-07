Emotion en Roumanie après l’attaque mortelle d’un ours

Keystone-SDA

2 minutes

(Keystone-ATS) Une randonneuse de 19 ans a été tuée par un ours en Roumanie. Cette attaque a suscité mercredi une forte émotion dans ce pays où les plantigrades s’aventurent de plus en plus hors des forêts.

Un ours s’en est pris mardi à un couple sur un circuit de randonnée très populaire des Alpes de Transylvanie, au sud de la ville de Brasov. D’après les médias locaux, l’homme en a réchappé mais la femme a été entraînée par l’animal dans un ravin difficile d’accès.

La victime, originaire de Bucarest selon des sources judiciaires citées par les médias, a pu composer le numéro d’appel d’urgence mais le temps que les secours atteignent la zone en rappel, son corps a été retrouvé “malheureusement sans vie”, selon un communiqué.

“C’était horrible! Nous n’avons pas été confrontés à une situation aussi grave depuis 10 à 15 ans”, a déclaré un responsable à la chaîne de télévision Digi24. L’animal, qui a attaqué également les sauveteurs, a été abattu. Mercredi, le président roumain lui-même a réagi, depuis le sommet de l’Otan à Washington auquel il participe.

Réunion extraordinaire

A Bucarest, le Premier ministre Marcel Ciolacu a annoncé son intention de convoquer une session parlementaire extraordinaire pour débattre de nouvelles mesures de régulation des ours.

Pour lui, si des interventions locales sont nécessaires pour limiter les risques, l’État “ne donnera toutefois pas son feu vert pour que chacun se sente libre de tirer sur des ours”, une espèce protégée dans l’Union européenne.

Les alertes concernant des ours sont devenues de plus en plus fréquentes en Roumanie, le pays de l’UE qui compte la plus forte densité enregistrée, avec quelque 8000 individus selon une estimation du ministère de l’Environnement.

En mars, le pays a demandé à l’UE “de réévaluer leur état de conservation” et “d’envisager la mise à jour de leur statut de protection”. Selon les données officielles, au cours des 20 dernières années, 26 personnes y ont été tuées par des ours et 274 personnes grièvement blessées. Rien qu’en 2023, 7500 appels d’urgence ont été recensés.