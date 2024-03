Flambée de cyber-escroqueries dans le canton de Neuchâtel

(Keystone-ATS) En 2023, le canton de Neuchâtel enregistre une hausse globale des infractions au Code pénal de 7%, moins qu’au niveau national. Mais pour la première fois, les cas de cyber-escroqueries dépassent les cambriolages.

L’an dernier, les infractions pénales ont totalisé 12’242 cas, indique lundi la police neuchâteloise. Sur une période de 10 ans, cela représente un recul de 24% des infractions enregistrées, mais la cybercriminalité, elle, s’est accélérée.

Ainsi, les infractions de criminalité numérique ont grimpé de 50% entre 2022 et 2023 dans le canton de Neuchâtel. Et les cyber-escroqueries ont explosé: +59% d’une année à l’autre, alors qu’en moyenne suisse elles ont crû de 31%.

L’année dernière, les cyber-escrocs ont causé des préjudices à hauteur de plus de 6,8 millions de francs pour les victimes. Depuis 2023, la police judiciaire neuchâteloise dispose d’une brigade dédiée pour lutter contre la cybercriminalité et le canton a été parmi les premiers à introduire les plaintes en ligne pour certaines formes de cybercriminalité via le portail ePolice.

Vols dans les villes

Les infractions contre le patrimoine ont crû de 9% en 2023 dans le canton. Parmi les 8653 cas, la moitié sont des vols: ceux ciblant les véhicules ont grimpé de 35%. Les vols par effraction et les vols à l’arraché sont par contre en recul, respectivement de 13% et 33%.

La ville de Neuchâtel a connu une hausse de 12% des infractions. Une évolution que la police explique notamment par l’activité de délinquants nord-africains en situation d’asile ou de séjour illégal, présents depuis 2020. A La Chaux-de-Fonds, les infractions ont enflé de 14%.

Dans les vallées, le taux de criminalité reste bas de manière générale. Une forte baisse des délits constatée au Val-de-Ruz (-21%) s’explique par l’identification d’un auteur sériel de commandes frauduleuses de marchandises en 2022.

Un seul homicide

Au chapitre des violences, une augmentation globale de 3% est observée. Le canton déplore un seul homicide en 2023, celui d’une femme qui a perdu la vie dans un contexte de violences conjugales.

Malgré tout les violences graves ont diminué de 15% et les violences domestiques de 4%. Les couples et les ex-couples représentent 75% des violences domestiques. Les infractions à l’intégrité sexuelle sont aussi en baisse, de 14% sur un an.

L’an dernier, 2772 prévenus ont été identifiés: 78% étaient des hommes, 22% des femmes. Parmi les personnes prévenues, 311 étaient mineures. Concernant le statut, 39% avaient la nationalité suisse, 26% étaient des étrangers résidents, 16% des requérants d’asile et 19% des personnes étrangères de passage ou présentes illégalement.