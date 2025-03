Gaza: Israël interdit la circulation sur le principal axe nord-sud

L'armée israélienne a interdit jeudi toute circulation sur la route Salaheddine, principal axe routier courant du nord au sud de la bande de Gaza. Cela après avoir annoncé le lancement d'opérations militaires terrestres "ciblées" dans ce territoire palestinien.

(Keystone-ATS) « Au cours des dernières 24 heures, des troupes [israéliennes] ont commencé une opération terrestre limitée dans le centre et le sud de la bande de Gaza […]. Pour votre sécurité, les déplacements entre le nord et le sud de la bande de Gaza et vice-versa sont interdits sur l’axe Salaheddine », indique sur le réseau social X le porte-parole arabophone de l’armée israélienne, Avichay Adraee.

« Le mouvement du nord de la bande de Gaza vers le sud n’est autorisé que via la route côtière al-Rachid », ajoute le colonel Adraee, sans préciser si l’armée autorise sur cet axe les déplacements du sud vers le nord. L’armée israélienne n’a pas répondu immédiatement à une demande de clarification de l’AFP sur ce point.

Bombardements israéliens meurtriers

Un responsable du ministère de l’Intérieur du gouvernement du Hamas pour Gaza a indiqué à l’AFP que l’armée israélienne avait fermé la veille le carrefour des Martyrs, appelé Netzarim par les Israéliens, principal verrou entre la ville de Gaza et le sud du territoire, sur la route Salaheddine.

« Les chars » israéliens se sont déployés à ce carrefour « après le retrait des forces spéciales de sécurité américaines hier (mercredi) matin », a-t-il ajouté. Il faisait référence aux agents de sécurité privée américains déployés en février après le retrait de l’armée israélienne dans le cadre de l’accord de trêve entré en vigueur le 19 janvier entre Israël et le mouvement islamiste palestinien.

Après plusieurs semaines de blocage dans les discussions indirectes entre Israël et le Hamas sur la suite à donner à cette trêve, Israël a repris les hostilités à grande échelle dans la nuit de lundi à mardi avec une campagne de bombardements meurtriers.