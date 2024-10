La Genève internationale en chiffres

La sculpture de la «Chaise cassée» a été restaurée pour le plus grand plaisir des touristes sur la Place des Nations devant le siège européen des Nations Unies, à Genève. Keystone / Martial Trezzini

Genève est le centre européen des Nations-Unies. Elle attire aussi de nombreuses organisations non-gouvernementales et multinationales, ainsi que des gens du monde entier qui viennent y travailler. swissinfo.ch s’est penché sur les chiffres de la capitale européenne de l’ONU.

6 minutes

Durant ces dix dernières années, le nombre de multinationales à Genève a doublé, celui des ONG a fortement augmenté. Elles viennent y chercher «un écosystème d’institutions qui s’autonourrissent, se complètent, et dialoguent», selon une étude publiée en décembre par la Fondation Pour Genève.Lien externe

461

Selon l’Office cantonal de la statistique à Genève (l’OCSTAT)Lien externe, en 2023, il y avait à Genève 38 organisations internationales et 461 organisations internationales non gouvernementales. Certaines sont connues comme Greenpeace, Médecins sans frontières ou le WWF, d’autres moins comme Acces Now, qui défend l’accès à l’information pour les communautés à risque, ou Frontline Aids.

Ces organisations sont classées en cinq catégories: action humanitaire, économie, santé, paix et environnement. Leurs missions touchent tant la diplomatie internationale (paix, sécurité, droits humains) que des domaines scientifiques et techniques (santé, science, télécommunications) ou économiques, sociales et environnementales. Certaines organisations internationales sont actives dans plusieurs domaines, leur mission se situant à la croisée de ceux-ci, par exemple en ce qui concerne la propriété intellectuelle.

Contenu externe

41%

La Genève internationale, c’est également une population très hétérogène, originaire de nombreux pays. En 2022, 41,3% des habitantes et habitants du canton étaient d’origine étrangère, dont 72% venant de pays européens. Les dix pays d’origine les plus représentés sont, dans l’ordre: la France, le Portugal, l’Italie, l’Espagne, le Kosovo, le Royaume- Uni, le Brésil, l’Ukraineو l’Allemagne et les États-Unis.

Contenu externe

De plus, environ 47% de la population genevoise d’origine suisse possède également un passeport étranger: en tout, près de deux tiers de la population du canton de Genève détient donc un passeport d’un autre pays que la Suisse.

36’000

Fin 2023, 38 organisations internationales étaient établies dans le canton de Genève, dont 24 avec un accord de siègeLien externe qui leur donne notamment des avantages fiscaux.

Celles-ci comptabilisent un total de 28’730 emplois (un chiffre en baisse pour la première fois depuis plus d’une décennie), auxquels il faut encore ajouter 4’025 personnes travaillants pour les missions permanentes auprès de l’ONU et d’autres organisations internationales. Les 461 ONG internationales ayant une activité à Genève embauchent un total de 3’276 personnes.

Toutes ces institutions, auxquelles on peut encore ajouter les consulats et leurs 198 employés, représentent un total d’environ 36’000 emplois sur le territoire genevois.

2’133

En 2019, Genève comptait 2’133 multinationales. Ce chiffre est en forte hausse depuis 2008: on dénombrait alors 931 multinationales, dont 754 étrangères. Cette hausse de près de 130% en cinq ans s’accompagne d’une augmentation de 56% des emplois qu’elles génèrent, qui passent de 76’177 à 119’169Lien externe. La part des multinationales suisses a augmenté entre 2008 et 2019, passant de 19 à 39% du total des établissements et de 40 à 52% des emplois.

Contenu externe

Les multinationales totalisent environ 37% des emplois du canton de Genève, notamment dans les professions intellectuelles et scientifiques ou celles de management à haute valeur ajoutée. Les secteurs économiques représentés sont variés, avec toutefois une importante présence des activités scientifiques et techniques, de la finance, du négoce ou encore de l’horlogerie.

Les organisations et entreprises de la Genève internationale sont principalement de petite ou moyenne taille, bien que quelques grands employeurs représentent l’essentiel des emplois dans le canton. Pour n’en citer que quelques-unes, on trouve Japan Tobacco International, entreprise mondiale de tabac et de vapotage, Trafigura, l’un des plus grands fournisseurs de marchandises au monde, ou aussi Gunvor, entreprise de commerce d’énergie, dont les principaux centres opérationnels sont basés à Genève.

56%

Les multinationales ont généré une valeur ajoutée de 32 milliards de francs. Plus particulièrement, 21,3 milliards de francs de valeur ajoutée ont été réalisés dans le canton de Genève en 2019, soit 56% du PIB cantonal, et plus de 160’000 d’emplois, soit près de la moitié du total cantonal, selon Nathalie Fontanet, la conseillère d’Etat chargée du département des finances à Genève dans une interview accordée à la Télévision suisse romande (RTS).

2,34 milliards

Les recettes fiscales générées par les acteurs internationaux à Genève atteignent 2,34 milliards de francs par an, dont plus de 95% sont issues des entreprises multinationales (2,24 milliards par an). À l’échelle du canton et de ses communes, elles représentent près de la moitié (52%) de l’imposition des revenus salariaux du canton de Genève et de ses communes.

Quatrième destination européenne

Genève se classe aussi parmi les cinq destinations européennes les plus visitées en 2024, selon l’organisation European Best Destination. Ce classement annuel est réalisé en collaboration avec Forbes USA, Condé Nast et National Geographic, et s’appuie sur les choix de plus d’un million de voyageurs provenant de 172 pays.

Depuis 2022 et la fin de la pandémie, le tourisme à Genève a rebondit. Le nombre des nuitées en 2022 a presque doublé par rapport à 2021, soit 2,965 millions, selon les statistiques du canton de GenèveLien externe.

Cette augmentation provient surtout du retour des touristes étrangers (+128%), sans négliger la forte présence des touristes locaux (+39%). Sans surprise, 40% touristes sont des Européens et Européennes.

Malgré ces atouts, Yannick Roulin, directeur du Cagi, Centre d’Accueil de la Genève internationale, estime que Genève «fait face à une concurrence très forte, beaucoup de villes hôtes se profilent sur la scène internationale, et c’est un combat de tous les jours d’essayer d’avoir une longueur d’avance ».

Texte relu et vérifié par Virginie Mangin

En conformité avec les normes du JTI Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative