Il pourrait y avoir deux ours actuellement en Basse-Engadine (GR)

Keystone-SDA

Les traces et observations d'ours se multiplient en Basse-Engadine depuis plusieurs semaines. Les autorités grisonnes n'excluent pas la présence d'un deuxième plantigrade dans la région, outre celui observé à la mi-mai.

(Keystone-ATS) Mardi matin, un ours a été surpris par un piège photographique près d’Ardez, dans la commune de Scuol (GR). « La qualité de l’image n’est pas très bonne, mais on peut partir de l’idée qu’il s’agit d’un mâle, comme les années précédentes », confie à Keystone-ATS Arno Puorger, responsable des grands prédateurs au Service grison de la chasse.

Fin avril, de premières traces d’ours avaient été trouvées dans la neige dans le Val S-charl, un vallon latéral situé également sur la commune de Scuol. Trois semaines plus tard, une personne voyait un plantigrade dans un pré au-dessus de Müstair (GR), dans le val éponyme. Quelques jours plus tard, des traces et des observations ont été signalées à Brail, sur la commune de Zernez (GR).

Actuellement, on ignore s’il s’agissait, à chaque fois, du même animal. « Il est possible qu’il s’agisse de deux ours différents », souligne Arno Puorger.

Chaque printemps, des traces et des observations d’ours sont signalées dans les Grisons. Il s’agit probablement d’animaux provenant de la région italienne voisine du Trentin, où le nombre de plantigrades a augmenté ces dernières années. Apiculteurs et agriculteurs grisons sont informés par SMS de la présence probable d’ours, lorsque des traces sont découvertes.