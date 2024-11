L’A9 rouverte après l’accident à Sierre entre 2 camions de l’armée

Keystone-SDA

L'autoroute A9 a rouvert dans les deux sens mardi en début d'après-midi après l'accident qui a impliqué deux camions de l'armée, provoquant de fortes perturbations durant la matinée entre Sion et Sierre. Aucun blessé n'est à déplorer.

1 minute

(Keystone-ATS) « La circulation a repris sur l’A9. Le dépannage est terminé sur les deux camions de l’armée entrés en collision, grâce à une grue de 50 tonnes acheminée sur place, a déclaré Kathleen Pralong-Cornaille, porte-parole de la police valaisanne, contactée par Keystone-ATS.

Les deux camions transportaient chacun un char sur une remorque et le second est rentré dans celui qui le précédait, a-t-elle expliqué. L’un des chars blindés a bougé et a dû être remis en place. Dans le cadre du deuxième camion, la remorque a été endommagée et il a fallu dégager le char, a-t-elle expliqué.

L’accident s’est produit peu après 8h00 mardi matin. Durant l’intervention de dépannage qui a duré plusieurs heures, l’autoroute entre Sion-Est et Sierre-Ouest a été complètement fermée dans les deux sens. Le trafic a été fortement perturbé.

De son côté, l’armée confirme que les dégâts ne sont que matériels et qu’aucune personne n’a été blessée lors de cet accident, selon sa porte-parole Delphine Schwab-Allemand.

La police militaire s’est rendue sur place et collabore avec la police valaisanne. Une enquête va être ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident.