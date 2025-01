L’administration fédérale a été touchée par un piratage

Keystone-SDA

Des pirates informatiques ont attaqué l'administration fédérale vendredi. La téléphonie, Outlook ainsi que différents sites et applications spécialisées de la Confédération ont notamment été affectés. Aucune donnée n'a fuité, a affimé la Confédération.

1 minute

(Keystone-ATS) Suite à cette attaque, les systèmes informatiques de l’administration ont été perturbés pendant environ 45 minutes vendredi matin, a indiqué le service de presse de l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT) à Keystone-ATS. Le portail d’informations Blick.ch a été le premier à en faire état. Grâce à des « contre-mesures, la situation a pu être stabilisée », précise l’OFIT.

Les attaques par déni de service distribué (DDoS) consistent à surcharger des sites web et des applications par des requêtes ciblées de telle sorte qu’ils ne soient plus accessibles. Aucune donnée ne s’échappe lors d’une attaque DDoS. L’OFIT et l’Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) analysent ensemble l’attaque et définissent les mesures à prendre.

L’administration fédérale a déjà été visée par des pirates informatiques à plusieurs reprises, notamment lors de la conférence sur l’Ukraine au Bürgenstock (NW) en juin 2024. Des attaques par saturation avaient alors été constatées sur des sites de la Confédération. Selon l’OFCS, elles provenaient de pirates informatiques prorusses.