L’Allemagne prévoit d’augmenter de 3 milliards son aide à l’Ukraine

Keystone-SDA

L'Allemagne compte augmenter de 3 milliards d'euros son aide militaire à l'Ukraine en 2026, la portant à quelque 11,5 milliards, a appris mardi l'AFP auprès du ministère allemand des Finances, qui évoque notamment le "remplacement" de systèmes Patriot.

2 minutes

(Keystone-ATS) Le ministre des Finances, Lars Klingbeil, en accord avec son homologue de la Défense, Boris Pistorius «proposera dans le cadre du projet de loi de finances rectificative une aide supplémentaire de 3 milliards d’euros pour l’Ukraine» en 2026, a indiqué un porte-parole du ministère.

Selon lui, l’assistance concernera «de l’artillerie, des drones, des véhicules blindés, ainsi que le remplacement de deux systèmes de défense aérienne Patriot».

Précédemment, le journal allemand Handelsblatt avait évoqué un tel projet, citant des sources gouvernementales non-identifiées.

Cette rallonge porterait donc à 11,5 milliards d’euros le budget d’aide à l’Ukraine prévu l’an prochain. En effet, Berlin avait indiqué en août consacrer neuf milliards d’euros au soutien à Kiev en 2025, et prévoir de débloquer 8,5 milliards d’euros en 2026 et 2027.

L’Allemagne, tout comme la plupart des Européens, considère la Russie comme une menace pour l’UE tout entière, et l’Ukraine comme une victime à soutenir coûte-que-coûte pour triompher des ambitions continentales de Vladimir Poutine.

Le gouvernement du chancelier conservateur Friedrich Merz, au pouvoir depuis le printemps, a parallèlement engagé un vaste programme de modernisation et d’équipement de l’armée allemande, largement sous-financée depuis des décennies.

Les autorités allemandes ne cessent de dénoncer des opérations d’influence, d’espionnages, de désinformation ou de sabotage menées par la Russie en territoire allemande. Moscou rejette ces accusations.