L’Etat de Vaud veut repenser l’avenir du Château de Morges

Keystone-SDA

Le Conseil d'Etat vaudois souhaite lancer "une réflexion stratégique" sur le devenir du Château et des arsenaux de Morges. Il a octroyé un crédit d'étude de 400'000 francs pour mener à bien cette réflexion au sujet du site qui abrite aujourd'hui un musée militaire.

(Keystone-ATS) Cette démarche vise à préserver « ce patrimoine emblématique » mais aussi à repenser « les usages », dans un contexte « de mutation des fonctions militaires et d’adaptation nécessaire des infrastructures muséales », écrit jeudi le Conseil d’Etat dans ses décisions hebdomadaires.

Le projet doit s’articuler en trois volets: diagnostic technique et patrimonial, élaboration de scénarios d’affectation, puis étude de faisabilité.

Propriété de l’Etat de Vaud, le Château de Morges a été transformé en musée en 1925. Il abrite des collections variées, constituées d’armes et d’armures rares, de bannières et drapeaux anciens, de peintures et autres documents officiels.