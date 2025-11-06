L’histoire du canton de Vaud en 132 cartes

Keystone-SDA

Le canton de Vaud possède désormais un atlas historique présentant son passé. L'ouvrage, qui se décline en 81 thèmes et 132 cartes, a été officiellement dévoilé jeudi à Lausanne.

(Keystone-ATS) L'»Atlas d’histoire vaudoise» comble une lacune, explique l’Association pour l’histoire vaudoise (AHV) qui est à l’origine du projet. Cette parution de 204 pages, tirée à 6000 exemplaires, est le fruit de quatre années de travail. Chaque sujet occupe une double page, avec une carte inédite et un texte explicatif de contexte.

Pointu mais grand public

L’atlas bénéficie des contributions pointues de 47 historiennes et historiens. «Il a été réalisé avec rigueur par les meilleurs spécialistes, mais avec une approche accessible. On espère qu’il deviendra un livre de référence», a expliqué à Keystone-ATS l’historienne et journaliste Corinne Chuard, qui a assuré la coordination. La graphiste Joanne Matthey a réalisé les cartes.

«L’un des défis était de choisir les bons chiffres qui montrent l’évolution d’un territoire et d’une population à travers les thèmes abordés», soulignent les deux spécialistes. Et ensuite de les retranscrire en langage visuel, par des cartes et des graphiques.

Des glaces à nos jours

L’ouvrage s’ouvre en 22’000 avant notre ère, lorsque le futur territoire vaudois sort des glaces et voit revenir des communautés humaines. Les cartes racontent la Préhistoire, l’époque palafittique, les Celtes, la romanisation. Ensuite apparaît le nom de Pays de Vaud, et la période du Moyen Age.

Ces deux premières parties montrent combien le territoire du futur canton de Vaud a pu être divisé de diverses manières, tantôt englobé dans des espaces plus grands, tantôt morcelé. Une troisième partie traite de l’époque bernoise (1536-1798) puis de la République helvétique. Plus détaillée, la quatrième et dernière partie s’attache à montrer l’évolution administrative, politique, sociale, économique et culturelle du canton depuis ses premiers jours.

Prolongement visuel

Corinne Chuard observe que les sources manquaient parfois pour les périodes les plus anciennes, alors que les données existent à profusion pour la période contemporaine. Le livre est en quelque sorte le prolongement visuel d’un autre ouvrage «Histoire vaudoise», une somme publiée en 2015, et de sa version brève sortie en format de poche en 2019, «Histoire vaudoise, un survol».