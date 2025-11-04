L’ONU appelle à mettre fin au «cauchemar de la violence» au Soudan

Keystone-SDA

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a appelé mardi à des "négociations" pour un arrêt immédiat du conflit au Soudan. Il a mis en garde contre une crise "en train de devenir incontrôlable".

(Keystone-ATS) M. Guterres a exhorté les parties au conflit à «venir à la table des négociations, (et) mettre fin à ce cauchemar de violence, maintenant». «La crise horrifiante au Soudan (…) est en train de devenir incontrôlable», a-t-il dit lors d’une conférence de presse en marge du deuxième sommet mondial pour le développement social à Doha.

Le conflit entre l’armée et les paramilitaires dure depuis deux ans. Il a fait des dizaines de milliers de morts, déplacé près de 12 millions de personnes et provoqué la pire crise humanitaire au monde, selon l’ONU.

Le 26 octobre, après 18 mois de siège, les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) ont pris la ville d’El-Facher, dernier verrou stratégique de l’armée au Darfour (ouest). Depuis, les informations et témoignages se multiplient sur les cas d’exécutions, viols, attaques contre des humanitaires et pillages qui y sont commis, documentés par des images satellites et par des vidéos d’exactions publiées par les combattants eux-même.

«El-Facher et les zones environnantes du Nord-Darfour ont été un épicentre de souffrance, de faim, de violence et de déplacements» a souligné M.Guterres, ajoutant que depuis l’entrée des FSR dans la ville, «la situation s’aggrave de jour en jour».

«Des centaines de milliers de civils sont pris au piège par ce siège. Les gens meurent de malnutrition, de maladie et de violence. Et nous continuons à entendre des rapports sur des violations du droit international humanitaire et des droits de l’homme», a affirmé M.Guterres.

Selon une source gouvernementale à Port Soudan, le Conseil de souveraineté présidé par le chef de l’armée soudanaise, Abdel-Fattah Al-Burhane, va étudier mardi une proposition de trêve portée par les Etats-Unis dans le conflit qui ensanglante le pays depuis plus de deux ans.