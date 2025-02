La cathédrale de Lausanne ouvre les festivités de ses 750 ans

Les festivités pour célébrer les 750 ans de la cathédrale de Lausanne ont officiellement été lancées vendredi soir dans l'édifice même. La cérémonie a été l'occasion d'inaugurer son nouvel éclairage intérieur. Divers événements sont prévus d'ici décembre prochain.

3 minutes

(Keystone-ATS) La date de l’anniversaire de la cathédrale est celle de sa consécration, le 20 octobre 1275, en présence du pape Grégoire X et de l’empereur Rodolphe de Habsbourg. Ce même 20 octobre, mais 750 ans plus tard, une cérémonie officielle de consécration marquera le point culminant des festivités 2025. D’ici là et jusqu’à la fin de l’année, concerts, visites, expositions et même reconstitution d’un village médiéval seront proposés dans le cadre de cet anniversaire.

Spectacle de cirque en musique

Après la partie officielle et des allocutions notamment de la présidente du gouvernement vaudois Christelle Luisier ainsi que de la ministre en charge du patrimoine Isabelle Moret, un spectacle de la Haute école de musique (HEMU) et de l’Ecole de cirque Lausanne-Renens mettait en valeur le nouvel éclairage intérieur.

« Celui-ci faisait partie des travaux importants de réfection des infrastructures techniques et installations électriques qui étaient vétustes. Il est désormais modulaire, plus adapté et raffiné, avec sept types d’éclairages différents pour valoriser les diverses parties et détails architecturaux de la cathédrale », a expliqué à Keystone-ATS Vincent Grandjean, président de l’association du 750e anniversaire et ancien chancelier de l’Etat de Vaud.

La soirée de vendredi a également été l’occasion d’inaugurer l’exposition de photographies de l’artiste Olivier Christinat, intitulée « Comme un paysage qui s’invente ».

La musique au coeur de la fête

Un concert de la 9e symphonie de Beethoven intégralement éclairé avec 2000 bougies et un spectacle de breakdance en habits médiévaux feront partie des événements les plus originaux de l’année à venir. La musique sera, de manière générale, très présente durant les prochains mois avec une place particulière pour les choeurs et l’orgue.

La programmation comprend également plusieurs collaborations, par exemple avec le festival de la Cité en juillet et BDFIL en mai. Un concert « surprise » des Docks est aussi agendé en juin.

Cette année de célébration est financée par un budget de 1,2 million de francs, dont 650’000 francs sont pris en charge par l’Etat de Vaud. La Loterie romande, la Ville de Lausanne, l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud, l’ECA, la BCV, les Retraites populaires et plusieurs fondations font aussi partie des mécènes.