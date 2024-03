La Semaine contre le racisme portera sur le thème de la santé

2 minutes

(Keystone-ATS) La Semaine contre le racisme en Ville de Genève, du 16 au 24 mars, portera sur la santé. Des tables rondes, des ateliers et un spectacle interactif aborderont des questions comme les effets du racisme sur la santé ou l’impact du racisme sur l’accès aux soins.

“En Suisse, les discriminations raciales dans le secteur de la santé demeurent largement sous-documentées. Les études disponibles montrent que les couches défavorisées de la population, parmi lesquelles figurent certaines populations migrantes, sont plus fréquemment touchées par des problèmes de santé”, relève le maire de la Ville de Genève Alfonso Gomez, en charge de la diversité.

Parmi les moments forts de cette édition, une table ronde consacrée aux discriminations dans les soins. Organisée en collaboration avec les Hôpitaux universitaires de Genève, elle mettra en lumière les réalités des discriminations auxquelles font face les personnes racisées dans le domaine des soins, comme des propos racistes, des diagnostics erronés et des formes de maltraitance.

Ateliers

D’autres tables rondes porteront sur l’impact du racisme sur la santé et le burn-out militant au sein des mouvements antiracistes. Un théâtre forum créé par la Compagnie Specta(c)tor mettra en scène les stratégies d’intervention pour défaire les situations de discriminations.

Deux ateliers, l’un sur les vertus thérapeutiques et émancipatrices de l’écriture et l’autre sur l’approche décoloniale de la santé, seront proposés. D’autres événements nourriront la réflexion autour du racisme, comme des ateliers et activités pour les enfants, une performance musicale ou encore un buffet interculturel.