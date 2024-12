La Suisse a connu un nombre record de bancomats explosés en 2024

Keystone-SDA

Le nombre de distributeurs de billets de banque attaqués à l'explosif n'a jamais été aussi élevé que cette année en Suisse. Selon les données de l'Office fédéral de la police à la mi-décembre, des criminels ont fait exploser 25 bancomats.

(Keystone-ATS) Ces chiffres ne comprennent pas les deux tentatives d’attaque à l’explosif en mai à Langnau et en novembre à Wynigen dans le canton de Berne. L’an dernier déjà, on comptait 22 attaques à l’explosif de distributeurs automatiques de billets, mais dans la moitié des cas les tentatives avaient échoué.

Le nombre total d’attaques de bancomats, tous moyens confondus, a également augmenté par rapport à l’année précédente, passant de 32 à 44. En revanche, si l’on prend en compte les années 2019 à 2022, le nombre d’attaques est en baisse cette année.

En 2022, il y avait eu 57 attaques, mais on utilisait alors plus souvent du gaz ou des outils. En 2021 (total 49) et 2020 (total 44), il y a eu plus de manipulations électriques et en 2019 (total 56), les outils avaient été privilégiés.