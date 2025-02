Le chanteur Olly va représenter l’Italie à l’Eurovision à Bâle

Keystone-SDA

Le chanteur italien Olly représentera l'Italie au Concours Eurovision de la chanson (ESC) à Bâle à la mi-mai. Le jeune homme de 23 ans a remporté la 75e édition du festival de musique de Sanremo.

(Keystone-ATS) Le jeune homme de 23 ans, de son vrai nom Federico Olivieri et originaire de la ville portuaire de Gênes, s’est imposé face à 28 autres avec sa ballade « Balorda Nostalgia ».

Il y a deux ans, l’Italien du Nord avait déjà remporté le concours des jeunes talents à Sanremo. Sa chanson « Balorda Nostalgia » parle de souvenirs qui ressurgissent et qui font mal. « Un sentiment très familier aux gens de la mer comme moi », a déclaré le vainqueur de cette année.

Des taux d’audience de rêve pour la Rai

Olly propose un mélange de pop, de hip-hop et de musique électronique. Il est actuellement en tournée en Italie. La chaîne de télévision publique italienne, la Rai, a retransmis le festival en direct cinq soirs de suite, obtenant des taux d’audience dépassant parfois les 70%. Le verdict est tombé dans la nuit de vendredi à samedi, à 2 heures du matin.

Le « Festival della Canzone Italiana », c’est son nom officiel, est le plus ancien concours de musique pop d’Europe. Sanremo existe depuis 1951. En 2022, le groupe Maneskin, vainqueur à Sanremo et adobé par la suite par Iggy Pop et les Rolling Stones, a remporté dans la foulée l’Eurovision et s’ets produit au Montreux Jazz Festival.

On devrait connaître en mars le ou la chanteuse sélectionné qui représentera la Suisse à l’Eurovision, après l’Allemagne, dont le choix sera annoncé le 1er mars. La France a déjà abattu ses cartes: la chanteuse Louane, aussi connue pour son rôle dans le film « La famille Bélier », se produira pour l’Hexagone à Bâle.