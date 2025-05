Le chantier de la BCU avance à grands pas à Fribourg

Keystone-SDA

A huit mois de la fin estimée du chantier, la nouvelle Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU), à Fribourg, se rapproche de plus en plus de sa forme définitive. L'installation des chapes touche à sa fin dans le bâtiment principal.

(Keystone-ATS) « Les ouvriers s’attellent au montage des cloisons en bois et à la pose des faux-plafonds, alors que les travaux techniques progressent, a noté la BCU dans sa lettre d’information. Une équipe de spécialistes s’affaire à la restauration de la verrière au-dessus de la grande salle de lecture, tout en veillant à sa mise aux normes énergétiques.

« Un travail minutieux, nécessitant à la fois précision et équilibre », relève la BCU. Quant à la Tour de traitement, elle vit à l’heure des dernières finitions. Signe de la grandeur et de la complexité de l’édifice, la future mise en passe des locaux gérera l’accès à pas moins de 474 portes dans le bâtiment.

L’agrandissement et la restructuration de la BCU devraient afficher un coût total de 123 millions de francs. Au budget initial de 86 millions, qui comprenait 7 millions pour le déménagement et le stockage intermédiaire, est venu s’ajouter un montant de 38 millions, voté non sans une âpre discussion par le Grand Conseil en mars de l’an dernier.