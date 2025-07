Cartographie d’une Suisse vieillissante: les régions les plus touchées par le défi de l’âge

Près d’un habitant suisse sur cinq a plus de 65 ans, un chiffre en constante augmentation. Dans certaines régions, la part des seniors est bien plus élevée, non sans conséquences sur les politiques publiques futures.

3 minutes

Tybalt Félix, avec Julie Conti et Gaspard Kühn, RTS

Italiano it Una Svizzera che invecchia: le regioni più colpite dalle sfide dell’età lire plus Una Svizzera che invecchia: le regioni più colpite dalle sfide dell’età

Avec sa vue plongeante sur le lac de Neuchâtel, Mauborget (VD) possède tous les charmes d’une commune de moyenne altitude. Malgré ses atouts, le village peine à voir sa population se renouveler. Aujourd’hui, elle est la commune francophone qui compte la plus forte proportion de seniors. Près d’un habitant sur trois affiche plus de 65 ans, deux fois plus que la moyenne cantonale de 16%.

Les choix et l’avenir de Mauborget sont forcément façonnés par cette réalité. Une population plus âgée implique des aménagements urbains et sociaux spécifiques. Selon une étude de la ConfédérationLien externe, « elle génère des charges supplémentaires pour l’État » et contribue à l’endettement des communes.

Ecole menacée

Corbeyrier, à l’extrémité est du Léman, connaît une situation similaire à celle de Mauborget. Là, il a déjà fallu transformer l’hôtel en EMS, qui affiche complet. L’école, elle, est menacée de fermeture, en raison du manque d’élèves. « On aimerait des jeunes familles avec des enfants, c’est sûr, mais il n’y a plus beaucoup de place » explique Monique Tschumi, syndique du village.

Différences extrêmes en Valais et dans le Jura

Ces enjeux se rencontrent aussi dans certains villages du Valais. Saint-Martin (VS) recense plus de 30% de résidents qui ont passé l’âge de la retraite.

Comme celle de Corbeyrier, l’école de Saint-Martin était menacée. Les autorités ont décidé de prendre l’initiative. Elles ont mis en place une crèche et une structure parascolaire. La commune finance l’assurance maladie jusqu’à 18 ans et brade les terrains communaux.

Tous ces efforts démontrent que le vieillissement est vu comme un défi. Pour le conseiller municipal Gaëtan Rossier, la donne est claire: « Les personnes âgées c’est très bien, mais pour une commune il est important d’attirer des familles, qui ne sont pas nécessairement d’ici, pour vivre à la montagne ». Saint-Martin semble d’ailleurs inverser peu à peu la tendance naturelle.

Dans le Jura également, certaines communes dépassent les 30% de seniors, comme Bonfol ou Fahy. Le problème du vieillissement de la population apparaît plus global dans ce canton, puisqu’il affiche le troisième taux de retraités le plus élevé de Suisse, derrière le Tessin et Bâle-Campagne. Plus d’une personne sur cinq a passé la barre symbolique des 65 ans.

Neuchâtel et Genève plus homogènes

A Neuchâtel, la répartition territoriale des aînés est nettement moins différenciée. Pratiquement aux extrêmes, le Val-de-Travers abrite 23% d’habitants de plus de 65 ans, contre 16% au Val-de-Ruz.

Idem à Genève ou le ratio va de 12% (Chancy) à 25% (Presigne). Le canton est aussi le plus jeune de toute la Suisse selon cet indicateur, avec 15,6% de retraités.

Ailleurs en Suisse

Si quelques communes devront faire face au défi de cette population vieillissante, la Suisse romande n’est pas la région la plus touchée par le phénomène. Les données par district montrent que le centre et l’est du pays doivent se préparer à un changement démographique majeur.

L’ensemble du Tessin, la majeure partie des Grisons et une partie de la Suisse centrale comptent pas loin d’un retraité pour quatre habitants. Un ratio bien supérieur à ceux constatés sur le plateau et dans les villes comme Zurich, Lausanne, ou Genève.

