La Suisse veut s’imposer comme plan B pour les touristes canadiens qui boudent les Etats-Unis
A l'approche des vacances de fin d'année, Suisse tourisme mise sur de nouveaux marchés déjà prometteurs, comme le Canada. Certains Canadiens ont en effet délaissé les voyages aux Etats-Unis depuis l'élection de Donald Trump. Comment leur donner envie de venir dans nos montagnes?
Suisse Tourisme a récemment organisé une opération séduction, en proposant un «speed dating» entre professionnels du tourisme canadiens et suisses à bord d’un train, le GoldenPass, d’Interlaken à Montreux.
L’Association des tour-opérateurs du Canada a même passé une semaine entière à sillonner la Suisse. Elle cherche en effet de nouvelles destinations, car les Canadiens boudent leur grand voisin. L’Association canadienne a constaté «une baisse de 30% du marché américain cette dernière année», indique dans le 12h45 le directeur Jean Hébert.
Contenu externe
«Les gens recherchent autre chose. L’exercice qu’on fait avec la Suisse présentement, c’est de permettre de leur offrir cette autre chose-là», ajoute-t-il.
«C’est réellement un marché qui a le vent en poupe et sur lequel on investit»Kristelle Charré de Genève Tourisme
Le «speed dating» organisé par Suisse Tourisme est une opportunité, alors que les Canadiens sont toujours plus nombreux à visiter la Suisse.
A Genève, par exemple, les Canadiens représentent plus de 60’000 nuitées, indique Kristelle Charré de Genève Tourisme, présente à bord du GoldenPass. «Je ne dirais pas que c’est la poule aux œufs d’or, mais c’est réellement un marché qui a le vent en poupe et sur lequel on investit».
Tourisme quatre saisons
Pour la Suisse, les Canadiens sont aussi une cible intéressante dans le développement d’un tourisme quatre saisons.
«Les touristes canadiens voyagent beaucoup au printemps et plus particulièrement en automne, ce qui permet aussi de répartir les flux touristiques sur toute l’année, également en basse saison», souligne la porte-parole de Suisse Tourisme Véronique Kanel.
Il faudra sans doute s’attendre à voir de plus en plus de Canadiens visiter la Suisse ces prochaines années. Entre 2014 et 2024, le nombre de leurs nuitées hôtelières a augmenté de 44 %.
Contenu externe
En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative
Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.