La Svizzera vuole imporsi come piano B per il turismo canadese che snobba gli Stati Uniti
Con l’avvicinarsi delle vacanze di fine anno, Svizzera Turismo punta su nuovi mercati già promettenti, come il Canada. Un certo numero di turisti e turiste canadesi hanno infatti smesso di viaggiare negli Stati Uniti dopo l’elezione di Donald Trump. Come invogliarli a visitare le nostre montagne?
Svizzera Turismo ha recentemente organizzato un’operazione di seduzione, proponendo uno “speed dating” tra professionisti del turismo canadesi e svizzeri a bordo di un treno, il GoldenPass, da Interlaken a Montreux.
L’Associazione dei tour operator del Canada ha persino trascorso un’intera settimana a percorrere la Svizzera. È alla ricerca di nuove destinazioni, poiché i e le canadesi snobbano il loro grande vicino. L’associazione canadese ha constatato “una diminuzione del 30% del mercato statunitense nell’ultimo anno”, indica alla RTS il direttore Jean Hébert.
“Le persone cercano qualcosa di diverso. L’esercizio che stiamo facendo con la Svizzera in questo momento, è ragionare insieme per arrivare offrire loro proprio questo”, aggiunge.
Lo “speed dating” organizzato da Svizzera Turismo è un’opportunità, mentre sempre pi`ù turiste e turisti canadesi visitano la Svizzera.
A Ginevra, per esempio, quelli canadesi rappresentano oltre 60’000 dei pernottamenti, indica Kristelle Charré di Ginevra Turismo, presente a bordo del GoldenPass. “Non direi che è la gallina dalle uova d’oro, ma è davvero un mercato in forte crescita sul quale stiamo investendo”.
Turismo quattro stagioni
Per la Svizzera, il Canada è anche un target interessante nello sviluppo di un turismo “quattro stagioni”.
“I turisti canadesi viaggiano molto in primavera e soprattutto in autunno, il che consente anche di distribuire i flussi turistici durante tutto l’anno, anche in bassa stagione”, sottolinea la portavoce di Svizzera Turismo Véronique Kanel.
Bisognerà probabilmente aspettarsi di vedere sempre più canadesi visitare la Svizzera nei prossimi anni. Tra il 2014 e il 2024, il numero dei loro pernottamenti alberghieri è aumentato del 44%.
