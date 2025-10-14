Le changement d’heure fait grimper le nombre de visites aux urgences

Le changement d’heure est nettement perceptible dans les hôpitaux suisses. Le jour suivant le passage à l’heure d’hiver, le nombre de patients admis aux urgences augmente de 3,5 % par rapport à la normale – et même de 6,5 % lors du passage à l’heure d’été.

C’est ce que révèle une analyse publiée par l’Office fédéral de la statistique (OFS), couvrant les années 2011 à 2023.

Pas de raison de s’alarmer

Les écarts observés ne sont toutefois pas suffisamment importants pour que les hôpitaux doivent prendre des mesures particulières, a précisé l’OFS.

Néanmoins, le fait qu’une variation significative des admissions aux urgences puisse être constatée constitue un signe clair que l’organisme humain réagit au changement d’heure.

Les personnes de moins de 65 ans sont légèrement plus touchées que les plus âgées. Après le passage à l’heure d’été, selon l’OFS, davantage de patients sont admis en urgence, principalement en raison de troubles circulatoires et respiratoires.

En revanche, le nombre de patientes et patients admis aux urgences à la suite d’un accident diminue. Lors du passage à l’heure d’hiver, l’OFS a également observé une baisse des admissions liées à des accidents.

Décalage dans le temps

On observe également un léger décalage temporel dans les admissions aux urgences: après le passage à l’heure d’hiver, le pic journalier survient plus tôt, tandis qu’après le passage à l’heure d’été, il se produit plus tard.

Selon l’OFS, environ 1700 personnes sont hospitalisées chaque jour en Suisse en urgence. Les admissions sont plus fréquentes durant les mois d’hiver et plus rares au printemps.

Les jours ouvrables – et en particulier les lundis – environ 20 % de personnes en plus sont admises en urgence par rapport aux samedis, dimanches ou jours fériés.

Texte traduit de l’allemand à l’aide de l’IA/op