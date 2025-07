Quand l’intelligence artificielle alerte sur les risques de burn-out

L’objectif du logiciel n’est pas de remplacer les psychiatres ou les psychologues Keystone / Christian Beutler

Les burn-out causent beaucoup de souffrance et engendrent des coûts élevés – en Suisse, ils sont estimés à près de 8,5 milliards de francs par an. Désormais, une start-up lausannoise a mis au point une intelligence artificielle capable de détecter précocement les burn-out et d’autres troubles psychiques.

«Ce que quelqu’un dit n’est pas si important ni même la langue utilisée. Ce qui compte, c’est comment la personne parle – cela en dit long sur sa santé», explique Lara Gervaise. Elle est ingénieure et fondatrice de la start-up lausannoise VirtuosisLien externe. La nouvelle intelligence artificielle qu’elle a développée analyse les voix, dans le but de détecter précocement, par exemple, un risque de burn-out.

Taux de réussite élevé

Les maladies psychiques ont un impact sur le système nerveux central, ce qui influence à son tour la manière de parler, explique Lara Gervaise: la tonalité, le rythme, la fluidité de l’élocution. À partir de ces informations, «Virtuosis» extrait une analyse de l’état de santé.

On trouve des indices fiables de troubles psychiques, comme la dépression ou le burn-out, mais aussi de maladies physiques – par exemple le diabète de type 2 ou la maladie de Parkinson. Selon Lara Gervaise, le taux de précision de son logiciel dépasse les 90%. Pour le Parkinson, il atteint même 95% et pour la dépression 93%.

L’objectif n’est pas de remplacer les psychiatres ou les psychologues. Il s’agit de détection précoce: fournir rapidement, et avec peu d’efforts, des indices lorsqu’un trouble est présent et qu’une personne devrait envisager de chercher de l’aide.

Collaboration avec Microsoft Teams

Idéalement, l’analyse vocale se fait de manière discrète – lors de conversations quotidiennes, comme les réunions en ligne, explique Lara Gervaise. «Virtuosis» collabore notamment avec Microsoft. La start-up a ainsi développé un module complémentaire pour le logiciel Teams, qui analyse la voix des utilisateurs et génère un rapport sur leur état de santé psychique.

Cette analyse vocale est réalisée de manière anonyme: l’IA enregistre uniquement la voix de l’utilisateur, et seul ce dernier a accès aux résultats.

Les entreprises, quant à elles, ne reçoivent au maximum que des analyses globales par site. Par exemple, pour tenter d’expliquer une hausse inhabituelle des absences pour maladie dans une région donnée. Ce système de détection précoce, abordable et accessible, vise à aider les entreprises à améliorer la santé psychique de leur personnel. Et à terme, il pourrait contribuer à améliorer la santé de la société dans son ensemble, estime Lara Gervaise.

Intérêt dans le monde entier

L’intérêt pour «Virtuosis» est grand. La start-up lausannoise collabore avec des universités en Suisse et à l’étranger, ainsi qu’avec des compagnies d’assurance et des géants du logiciel. L’an dernier, même le président français Emmanuel Macron a pris le temps d’un entretien personnel avec Lara Gervaise pour qu’elle lui présente sa technologie.

Le boom de l’intelligence artificielle de ces derniers mois donne un coup d’accélérateur à «Virtuosis». Avec son équipe, la jeune femme de 26 ans travaille aussi sur des programmes spécialement conçus pour les personnes âgées, les enfants autistes ou encore pour élargir la détection précoce à d’autres maladies comme le cancer.

Mais la concurrence est bien présente – notamment celle des start-up américaines. «C’est une sorte de course: qui saura recruter les meilleurs talents, qui pourra répondre le plus vite aux besoins des clients», explique Lara Gervaise. Maintenir la qualité suisse dans ce contexte est un véritable défi.

