Susanne Bartsch, icône des nuits branchées: «Jamais je n’ai voulu être une mariée!»

Au fil des décennies, Susanne Bartsch continue d'influencer les styles: en 2024, elle porte une tenue signée Mathu. Steven Menendez

À l’adolescence, Susanne Bartsch quitte la Suisse et part chercher, sur la scène club londonienne, une langue pour exprimer ce qui bouillonne en elle: style, rébellion et quête d’autonomie. Cette recherche la mènera jusqu’à New York.

À 17 ans, elle quitte la Suisse pour toujours – refusant de se conformer à ce que le pays et l’air du temps des années 1960 attendaient d’elle: un mari, une maison, un enfant. Plus tard, l’icône excentrique de la mode et de la nuit, Susanne Bartsch, se mariera pourtant – sur un podium. Et elle est aussi revenue: l’an dernier, avec une exposition solo au Museum für GestaltungLien externe de Zurich. Dans cet entretien, la reine des nuits explore ce qui nourrit son goût pour le sauvage et le créatif.

Susanne Bartsch Susanne Bartsch est une productrice d’événements suisse installée aux États‑Unis, dont les fêtes mensuelles, à la fin des années 1980 à New York, réunissaient à la fois la haute société et l’underground, faisant d’elle une icône de la vie nocturne new‑yorkaise.

SRF: Susanne Bartsch, allons‑nous parler en anglais… ?

Parler le suisse alémanique m’est difficile. C’est une vraie souffrance; je ne retrouve plus les mots. J’étais très jeune quand j’ai quitté la Suisse. À Londres, j’ai vite appris l’anglais; dans la rue, au contact des gens. Depuis, je parle, pense et rêve en anglais. C’est devenu ma langue.

Susanne Bartsch organise encore aujourd’hui plusieurs fois par semaine des soirées à Manhattan. Ici, elle arbore le «Rainbow Style» pour sa légendaire «Pride Party» à l’hôtel Standard de Manhattan. (2025) SRF

Adolescente, dans l’avion entre Bâle et Londres, auriez‑vous imaginé ne jamais revenir?

Oui. Je le savais, d’une certaine façon. Je me souviens très précisément de ce que j’ai ressenti: ma vie commence maintenant. J’étais surexcitée, curieuse, avide d’aventure. Apprendre l’anglais n’était qu’un prétexte.

Je voulais simplement sortir de cette Suisse étriquée. Je voulais plus de la vie que ce qui m’attendait ici: devenir épouse et mère. Et enfant déjà, j’étais très têtue en matière de style vestimentaire. Avec mes idées sur la façon dont je voulais m’habiller, je rendais ma mère folle.

Susanne Bartsch: icône de la nuit Susanne Bartsch est une icône de la culture club et mode internationale. Née à Berne, elle a participé dans les années 1970 à la scène fashion underground de Londres avant de s’installer à New York en 1981. Depuis, elle vit au légendaire Chelsea Hotel, à Manhattan. À la fin des années 1980, elle s’est engagée publiquement dans la lutte contre le sida et a lancé, avec le Love Ball, l’un des événements caritatifs les plus influents de l’histoire de la mode et de la culture club. Susanne Bartsch utilise la mode comme un acte d’autonomisation et crée, grâce à ses fêtes extravagantes, des espaces de visibilité queer, de diversité et de liberté créative – et ce, jusqu’à aujourd’hui.

Dans les années 1970, Londres était considérée comme un haut lieu de créativité pour la musique et la mode…

C’était une véritable explosion créative. Je sortais tous les soirs, dans les clubs les plus en vue. Je me stylisais, je me lâchais – j’étais libre et pouvais tout essayer. Et là-bas, comme toujours dans ma vie, j’ai rencontré les bonnes personnes, au bon moment.

… par exemple l’homme pour lequel vous avez ensuite quitté Londres pour toujours.

C’était une histoire avec un artiste new‑yorkais qui vivait au légendaire Chelsea Hotel. Je l’ai rejoint le jour de la Saint‑Valentin 1981 et je ne suis jamais repartie. Cette romance s’est terminée, mais New York est restée. Cette ville a fait de moi ce que je suis aujourd’hui.

C’est ici, des années plus tard, que vous avez pourtant fini par faire ce à quoi vous aviez voulu échapper.

Oui, j’ai épousé un homme, exactement. Mes histoires d’amour ont toujours été intenses et romantiques. Mais lorsque j’ai rencontré David Barton, dans un club – son club de fitness (elle rit) – j’ai eu le sentiment d’avoir trouvé une âme sœur.

Précédent Suivant Le mariage sur le podium: Susanne Bartsch et David Barton dans des tenues Thierry Mugler. (1985) Patrick McMullan Le couple en 1994 : «David voulait que nous ayons ce bébé. C’est la meilleure chose que j’ai jamais faite.» BILL CUNNINGHAM IMAGE En toute intimité avec les stars: Susanne Bartsch ici avec Jack Nicholson. Susanne Bartsch Elle s’est également liée d’amitié avec Jimmy Page, du groupe Led Zeppelin, dans le Londres des années 1970. Susanne Bartsch Son enfance en Suisse s’est déroulée dans le calme: Susanne Bartsch avec sa mère et ses frères et sœurs. Susanne Bartsch Transformation: dans les années 1970, l’adolescente suisse se propulse… Susanne Bartsch … directement dans le milieu de la mode londonien. Susanne Bartsch Au fil des décennies, Susanne Bartsch continue d’influencer les styles: en 2024, elle porte une tenue signée Mathu. Steven Menendez Image 1

Il dirigeait le studio le plus branché de New York. Il a proposé de m’entraîner, et nous sommes tombés amoureux sur‑le‑champ.

Le coach sportif et la reine des nuits – un mélange intéressant!

C’en était un, oui. La nuit, j’animais la scène avec mes événements, et lui le jour, dans son studio. Et nous partagions tous les deux un amour pour les personnes sauvages et créatives, qui vivaient en dehors des normes sociales.

Votre mariage sur un podium, avec l’icône drag RuPaul et le créateur Thierry Mugler comme témoins, cela dit tout.

C’était à la fin de l’un de mes défilés, comme apparition surprise. Le public était en délire. Je n’ai jamais aspiré à devenir épouse ou mère. Mais avec le recul, fonder une famille et avoir mon fils est la meilleure chose qui me soit arrivée.

Interview réalisée par Sibilla Semadeni (SRF)

Texte traduit de l’allemand à l’aide de l’IA/op

