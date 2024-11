Le tourisme devrait continuer de croître cet hiver en Suisse

Keystone-SDA

Le secteur touristique suisse devrait continuer sa progression durant la saison d'hiver, bien que de manière légèrement inférieure à ce qui était prévu cet été. Ce sont surtout les voyageurs en provenance des Etats-Unis et les hôtes helvétiques qui visiteront le pays.

(Keystone-ATS) Les économistes de l’institut d’études conjoncturelles KOF prévoient une croissance des nuitées de 0,8% cet hiver, soit un chiffre légèrement moindre par rapport au 1% prévu cet été.

« La plus forte impulsion de croissance provient des visiteurs nord-américains, alors que les nuitées d’hôtes européens seront plus nombreuses que prévu ». Le nombre de nuitées devrait ainsi être similaire à l’hiver dernier et « au-dessus des attentes pour les hivers précédant la pandémie », disent-ils.

Les voyageurs en provenance des États-Unis devraient ainsi continuer à profiter de la force du dollar et le « boom de cet été se poursuivre, même si de manière moins prononcée ». Durant l’été, le nombre de nuitées comptabilisées pour des Américains du Nord a connu une augmentation de près de 300’000 (+14%) après une importante hausse de 26% en 2023.

« Les voyages aériens des Américains ont même augmenté de 28,5% vers la Suisse et de 6% seulement vers l’Allemagne », notent les analystes qui estiment que ce regain d’intérêt pourrait également être dû « à la stratégie de marketing ciblée de Suisse Tourisme ».

Touristes français en nombre

La zone euro étant confrontée à un affaiblissement de sa croissance, notamment en Allemagne où la consommation privée et les investissements

ont diminué, l’affaiblissement de l’euro « pourrait rendre la Suisse moins attrayante pour les touristes européens », relèvent-ils.

Ils s’attendent toutefois à une croissance de 2% des nuitées de touristes européens. « Alors que le nombre de nuitées des visiteurs allemands devrait stagner, celui des touristes français devraient connaître une croissance stable qui, après le succès de l’été, devrait se poursuivre durant l’hiver ».

L’été dernier, le nombre de nuitées enregistrées pour des citoyens français a grimpé de 4%, le mois d’août s’étant particulièrement distingué avec 30% de nuitées de plus qu’avant la pandémie.

Les touristes locaux devrait selon toute vraisemblance « demeurer le groupe de visiteurs le plus important », cet hiver même si une nouvelle baisse (-0,5%) en faveur des voyages lointains est attendue.

En ce qui concerne les visiteurs de pays lointains, le nombre de nuitées des hôtes asiatiques devrait « augmenter lentement » l’hiver prochain (+1%) et se situer à un niveau supérieur à celui de l’année précédente.

Le nombre de touristes russes, surtout présents en Suisse pendant les mois d’hiver, devrait lui rester constant à seulement 30% du niveau d’avant le début de la guerre en Ukraine.

Les Chinois pourraient revenir

Pour 2025, le KOF prévoit un stagnation par rapport à l’année précédente avec une légère croissance de 0,2%. Les nuitées d’hôtes européens devraient rester constantes grâce à la stabilité des prix de l’énergie et la baisse de la pression inflationniste.

Il envisage toutefois un potentiel de baisse chez les touristes locaux, qui pourraient préférer des voyages lointains l’été prochain.

Le marché chinois demeure également incertain: « malgré une croissance lente, le niveau d’avant la crise ne devrait être atteint qu’à 60% de la demande », affirment les économistes. D’ici l’hiver 2025/26, ils tablent cependant sur un nombre de visiteurs en provenance de Chine (y compris Hong Kong) à environ deux tiers du niveau d’avant la pandémie, en raison d’une amélioration de la situation économique, ce qui devrait permettre à cette saison d’hiver de croître de 1,1%.