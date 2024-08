Les grandes entreprises suisses réduisent leurs émissions de CO2

(Keystone-ATS) Les grandes entreprises en Suisse ont réduit leurs émissions de CO2 au cours des deux dernières années. Cependant, les progrès en la matière diffèrent beaucoup d’une société à l’autre, comme le montre une enquête de l’agence de presse AWP.

En 2023, les entreprises du Swiss Market Index (SMI) ont réduit leurs émissions de gaz à effet de serre de 8,9% par rapport à 2021. Au total, les 20 plus grandes sociétés suisses cotées en bourse ont émis 81 millions de tonnes de CO2 l’année dernière, un chiffre calculé sur la base des rapports de durabilité publiés par les entreprises elles-mêmes.

Toutefois, il ne s’agit là que des émissions directement provoquées par les entreprises, par exemple via l’utilisation du chauffage au mazout ou via la flotte de véhicules.

Les émissions de gaz à effet de serre en amont et en aval de la chaîne de création de valeur, provenant notamment des fournisseurs ou de la logistique, sont nettement plus élevées. À la fin de l’année dernière, ces émissions s’élevaient à 256 millions de tonnes de CO2, soit environ un quart de moins qu’il y a deux ans.

Des rythmes différents

Les entreprises suisses progressent à des rythmes différents sur le long chemin de la neutralité carbone. Le groupe pharmaceutique Novartis (-37%) et le spécialiste des produits sanitaires Geberit (-34%) sont ceux qui ont le plus réduit leurs émissions opérationnelles. Dans de nombreux cas, les émissions de CO2 ont été réduites grâce à des mesures d’efficacité énergétique et à une utilisation accrue de courant vert.

Selon l’enquête d’AWP, seules trois entreprises ont augmenté leurs émissions de CO2 au cours des deux dernières années. Il s’agit du fabricant de produits chimiques pour la construction Sika (+11%), de l’entreprise de logistique Kühne+Nagel (+6,7%) et du groupe de luxe Richemont (+1%).

Les émissions opérationnelles des deux plus grands émetteurs de CO2 du SMI ont diminué: Holcim a réduit ses émissions de CO2 de 7% à 80 millions de tonnes et Nestlé de 28% à 3,5 millions de tonnes. L’entreprise de matériaux de construction explique cette baisse par une proportion plus faible de clinker (type de brique partiellement vitrifiée) dans ses produits, le géant de l’alimentation par l’utilisation de matières premières plus durables et des emballages optimisés.

Augmentation du transport aérien

La situation est moins claire en ce qui concerne les émissions dans la chaîne de valeur en amont et en aval. En moyenne, celles-ci ont diminué, mais surtout parce que de grands émetteurs comme Nestlé (-15% à 84 millions de tonnes) et Holcim (-11% à 47 millions de tonnes) ont également réduit leurs émissions de CO2 dans la chaîne d’approvisionnement.

Or, ces émissions de gaz à effet de serre ont augmenté pour la moitié des entreprises du SMI, et plus particulièrement dans les entreprises de services. Dans ce secteur, les émissions dans la chaîne de valeur en amont et en aval proviennent principalement du transport aérien. Pendant la pandémie, le transport de marchandises par avion avait diminué en raison des restrictions de voyage, mais a à nouveau augmenté en 2023.