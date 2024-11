Les Suisses opposés à un super-canton regroupant la Suisse romande

Keystone-SDA

Les Suisses s'opposent à fusionner tous les cantons romands pour en faire une grande région, révèle un sondage MIS Trend publié dans Le Temps de jeudi. 47% des sondés rejettent cette proposition, contre 36% qui y sont favorables et 17% qui n'ont pas d'avis.

(Keystone-ATS) En 2009, le taux de rejet atteignait 60% et celui des avis favorables 39%. Dans le détail de l’enquête 2024, 20% des personnes interrogées ne sont pas du tout d’accord avec l’idée d’une région romande unique, 27% pas vraiment d’accord, 28% assez d’accord et 8% tout à fait d’accord.

Les hommes (53%, 24% pas du tout d’accord et 29% pas vraiment d’accord) écartent plus fortement une telle proposition que les femmes (42%, 17% pas du tout d’accord et 25% pas vraiment d’accord). La part des sans réponse est aussi plus élevée chez les femmes (21%) que chez les hommes (13%).

En cas de fusion des cantons romands, Lausanne aurait les faveurs de 41% des sondés pour en devenir la capitale, devant Genève (30%). Suivent loin derrière Neuchâtel, avec 12% de soutien, et Fribourg, avec 8%.

Le sondage a été réalisé entre le 10 et le 16 septembre auprès de 590 Romands, 620 Alémaniques et 206 Tessinois représentatifs de la population âgée de 18 ans et plus. La marge d’erreur est de plus ou moins 2,6%.